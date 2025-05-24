Соответствующее заявление сделал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Министры обороны стран Прибалтики на авиабазе Эмари. Фото: соцсети

В ходе встречи на эстонской авиабазе Эмари министры обороны стран Прибалтики – Эстонии, Латвии и Литвы, обсудили темы европейского оборонного потенциала, расходов на оборону, финансирования создания Балтийской оборонной зоны, инвестиций в военную промышленность и совместного наращивания потенциала. Встреча министров прошла перед саммитом министров обороны Североатлантического альянса, который состоится в Гааге в июне. Об этом сообщают прибалтийские СМИ.

"Важнейшей темой сегодняшней встречи с нашими латвийскими и литовскими коллегами в преддверии саммита НАТО в Гааге являются, конечно же, расходы на оборону. Ежегодный вклад Эстонии в оборону в период 2026-2029 годов составит около 5,4 процента. Вместе с Латвией и Литвой мы считаем, что в нынешней ситуации с безопасностью необходимо довести расходы на оборону союзников по НАТО до 5% от ВВП", – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он также отметил, что республики Прибалтики помимо увеличения оборонных расходов, делают особый акцент на инвестиции в оборонную промышленность на уровне Евросоюза и государств-членов блока. Одним из инструментов для повышения обороноспособности стран Балтии является механизм кредитования ЕС.

В ходе встречи главы военных ведомств обсудили и тему "теневого флота", который осуществляет транспортировку российской нефти. Ханно Певкур заявил, что прибалтийские страны находятся в ситуации, когда Россия фактически начала военную операцию для защиты этого флота. По его мнению, это свидетельствует о том, что ограничения в отношении танкеров были эффективными, поэтому следует активизировать скоординированные усилия в данном направлении.

Раннее президент США Дональд Трамп потребовал от стран НАТО увеличить свои оборонные расходы до 5% от ВВП. Его поддержал генсек альянса Марк Рютте. Как заявил чиновник, предполагается, что 3,5% будут направляться непосредственно на военные нужды, а ещё 1,5% – на возведение инфраструктурных объектов.