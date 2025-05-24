Согласно заявлению финского военного ведомства, предполагаемый инцидент произошёл 23 мая неподалёку от города Порвоо.

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Министерство обороны Финляндии заявило, что подозревает российские военные самолёты в нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

Согласно заявлению военного ведомства, 23 мая два военных самолёта РФ вторглись в финское воздушное пространство неподалёку от города Порвоо. Этот небольшой город расположен в пятидесяти километрах к востоку от Хельсинки. При этом никакой информации о том, на какую глубину российские боевые самолёты якобы нарушили границу и какое время они находились в воздушном пространстве Финляндии, не приводится. Также не приводится и тип самолётов-нарушителей.

Изображение: Mapcreator, Lasse Isokangas / Yle

Министр обороны страны Антти Хяккянен в своём заявлении отметил, что предполагаемое нарушение расценивается "серьёзно".

"Мы серьезно относимся к предполагаемому нарушению территориальной целостности, и расследование продолжается", – сказал он.

Пограничная служба страны начала предварительное расследование предполагаемого инцидента.

Согласно данным Yle, последний раз подобный случай произошёл в феврале 2025 года. Тогда российский военный самолёт нарушил воздушное пространство Финляндии к западу от полуострова Ханко и находился там в течение нескольких минут.

По данным телеканала TVP, 22 мая вечером российский бомбардировщик Су-24 совершал "опасные манёвры" над Балтийским морем в международном воздушном пространстве. Министр обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, истребители польских ВВС были подняты на перехват российского самолёта. По его словам, приказ на перехват отдал Командование объединённых операций в Европе.

Неясно, что было в последнем случае, и насколько успешным был "перехват" российского Су-24, осуществлённый польскими лётчиками. Но касательно "инцидента" с якобы имевшимся нарушением воздушного пространства Финляндии, то там всё понятно. Финский залив слишком узкий в этом месте. Расстояние от Хельсинки до Таллинна всего около 90 километров по прямой. При этом территориальные воды Финляндии и Эстонии имеют ширину 12 морских миль (19 километров). Поэтому не исключено, что российские самолёты просто не вписались на короткое время, случайно "зацепив" финское воздушное пространство.