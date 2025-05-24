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crazycat21
Army Recognition: Предварительные испытания новой российской БМП «Курганец-25» близки к завершению
Согласно опубликованным данным, большинство технических требований МО РФ выполнены

В ходе 12-й международной выставки вооружений MILEX 2025 Россия продемонстрировала значительный прогресс в разработке своей новой боевой машины пехоты "Курганец-25". Данная БМП является одним из ключевых проектов в переоснащении Сухопутных войск ВС РФ. По словам представителя холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию Ростех), предварительные испытания "Курганца" близки к завершению, а большинство технических требований Минобороны России к новой боевой машине выполнены. Об этом сообщает Army Recognition.

БМП "Курганец-25". Фото: © Дмитрий Федюшко/ ТАСС

Аналитики ресурса отмечают, что "Курганец-25" концептуально представляет собой отход от более ранних поколений БМП российского производства, которые известны своими компактными размерами, высокой мобильностью, но при этом отличаются достаточно слабой защитой. К такой технике относятся БМП-1 и БМП-2. Военные конфликты в Сирии и на Украине, подчеркнули уязвимость устаревших боевых машин перед современными противотанковыми средствами. "Курганец-25" был разработан в рамках более широкого сдвига в доктрине, направленного на оснащение механизированных подразделений более устойчивой, модульной и цифрово-интегрированной военной техникой.

Боевая машина разработана "Курганмашзаводом", который является структурным подразделением холдинга "Высокоточные комплексы". Первый показ БМП состоялся за закрытыми дверями на выставке Russian Arms Expo в 2013 году, а широкой публике "Курганец-25" был продемонстрирован на параде Победы 9 мая 2015 года.

Эта БМП имеет конфигурацию, ранее не встречавшеюся в парке российской бронетехники. Машина построена на гусеничном шасси, её длина составляет 7,2 метра при ширине 3,2 метра, а высота БМП – 2,3 метра (по крыше корпуса). Высокий профиль обеспечивает более комфортное размещение экипажа и десанта, а также улучшенную защиту для них. "Курганец-25" оснащён дизельным двигателем оценочной мощностью 800-850 л.с., установленным в передней части корпуса справа от механика водителя. Двигатель позволяет боевой машине разгоняться до скорости 80 км/ч при движении по дорогам с твёрдым покрытием. Машина амфибийная, в движение на плаву она приводится с помощью пары водомётных движителей. Перед входом в воду поднимается дефлектор в передней части корпуса и активируются водооткачивающие насосы. Максимальная скорость движения по воде составляет 10 км/ч.

Комплекс вооружения БМП представлен дистанционно управляемым боевым модулем "Бумеранг-БМ" средней части корпуса, который оснащён 30-мм автоматической пушкой, 2А42 спаренным 7,62-мм пулемётом ПКТ и парой сдвоенных пусковых установок ПТРК "Корнет", расположенных по бокам модуля. Этот ракетный комплекс имеет максимальную дальность стрельбы 5500 метров, имеет систему автоматического сопровождения цели, в нём реализован принцип "выстрелил и забыл", что позволяет вести даже залповый огонь. Рабочие место командира машины также оснащено органами управления вооружения для обеспечения оперативного резервирования.

"Курганец-25" получил модульную систему защиты на основе многослойной брони с дополнительными комплектами, которые могут быть установлены в соответствии с требованиями боевого задания. Борта БМП оснащены пассивной бронёй, а на переднюю часть и крышу башни может быть установлена реактивная броня. Конструкция "Курганца" также предусматривает установку комплекса активной защиты "Афганит". В его составе дальние радары, оптические пеленгаторы предупреждения об угрозах и пусковые установки для отстрела разрушающих элементов.

Внутри корпуса боевой машины помимо экипажа из трёх человек (командира, наводчика и механика-водителя) размещается десант из шести человек. Доступ в десантное отделение и его покидание осуществляется через кормовую аппарель с гидравлическим приводом, имеющую дополнительную дверь. "Курганец-25" оснащен панорамными камерами, обеспечивающими круговой обзор, а также комплектом боевого управления в составе лазерного дальномера, тепловизора, системой спутниковой навигации и инерциальной навигационной системой. Цифровая система управления огнем обеспечивает полуавтоматическое обнаружение целей. Все эти особенности выводят "Курганец-25" на один уровень с западными БМП с точки зрения цифровизации поля боя, хотя, как считает Army Recognition, ни одна независимая оценка пока не подтвердила его боевую устойчивость в условиях радиоэлектронного подавления.

Предварительные испытания, о которых было заявлено на выставке MILEX 2025, как сообщается, включали в себя оценку мобильности и подвижности на различной местности, стрельбу в движении, оценку устойчивости к прямым попаданиям и уровня работоспособности в экстремальных погодных условиях. Хотя представленные результаты описываются как положительные, их следует интерпретировать осторожно из-за отсутствия подробных технических отчетов или эксплуатационных данных, полученных в реальных боевых условиях. Государственные испытания будут необходимы для оценки фактической возможности принятия на вооружение этой БМП мотострелковыми подразделениями Сухопутных войск.

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#новости #армия #оружие #военные новости #бронетехника #бмп #бмп-2 #milex 2025 #курганец-25
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