Программа модернизации B-52 до версии B-52J оказалась слишком затратной.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Оллвин в ходе выступления в Комитете Сената по вооруженным силам, заявил что проблемы с программой модернизации стратегических бомбардировщиков B-52H до версии B-52J могут заставить службу отказаться от неё. А средства будут перераспределены для закупки большего количества новейших стелс-бомбардировщиков B-21 Raider. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Фото: ВВС США

Со слов Оллвина, если всё пойдёт «намного хуже», чем надеются ВВС, то понадобится больше средств на приобретение самолётов B-21. При этом генерал отметил, что новый бомбардировщик продемонстрировал "невероятные возможности". Оллвин сказал, что программа испытаний прошла хорошо, поэтому ВВС США намереваются приобрести как минимум 100 таких машин. Что касается большего заказа на данный тип, то генерал заявил, что «хотел бы посмотреть на риски и возможности с течением времени».

Ранее уже звучал ряд предложений об увеличении заказа на B-21 Raider до 145 и даже до 200 единиц. И это несмотря на то, что выживаемость новых малозаметных бомбардировщиков неоднократно подвергалась сомнению из-за быстрого совершенствования средств ПВО потенциальных противников.

Изначально ВВС США планировали, что модернизированные B-52J и современные B-21 Raider станут взаимно дополнять друг друга в стратегическом авиапарке, а проблемные бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit будут сняты с вооружения к середине 2030-х годов. Однако неудачи в процессе модернизации B-52 повысили вероятность отказа от этой программы в пользу заказа на большее количество B-21.

Предполагалось, что B-52J сможет нести большую боевую нагрузку, будет иметь большую дальность полета и гораздо более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с B-21, хотя и не будет обладать передовыми возможностями малозаметности. В планах ВВС США что бомбардировщики B-52 наносить удары крылатыми и аэробаллистическими ракетами с больших дистанций, в то время как малозаметные B-21 будут предназначены для прорыва ПВО противника для последующего нанесения ударов гравитационными (свободнопадающими) бомбами, в том числе и ядерными.

Однако попытки довести флот B-52 до стандарта B-52J столкнулись с многомиллиардным перерасходом средств, что стало основой предположений о необходимости значительного сокращения программы модернизации. В ходе неё бомбардировщики B-52 должны были получить новые радиолокационные станции AN/APQ-188 с активными сканирующими антенными решётками, новые двигатели Rolls-Royce F130 и практически полные комплекты современной авионики.