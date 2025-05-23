Размер доплат зависит от страны пребывания и от условий службы.

Военнослужащие бундесвера. Фото: © AP Photo / Matthias Rietschel

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что намерен сделать бундесвер сильнейшей армией Европы. И пообещал изыскать соответствующее финансирование для реализации этой цели. Однако есть одна проблема – кадровый «голод» в немецкой армии. Солдат просто не хватает, поскольку военная служба в Германии не столь привлекательна, как работа на гражданке.

В настоящее время численность бундесвера составляет около 183 тысяч человек, что меньше целевого показателя в 203 тысячи военнослужащих. А тут ещё блок НАТО намеревается требовать от Берлина увеличить свою армию.

Быть может, именно по этой причине Business Insider опубликовал уровень доплат военнослужащим бундесвера за выполнение миссий за рубежом.

Согласно данным издания, немецкие военные могут хорошо зарабатывать. Для высшего командного состава денежное довольствие может составлять от 10 тысяч евро ежемесячно. При этом отмечено, что такая работа сопряжена с определённой долей риска, и этот риск должен соответственно вознаграждаться.

Зарплаты уже составляют значительную часть бюджета армии Германии. Только расходы на зарплаты и дополнительные льготы профессиональных военнослужащих в федеральном бюджете на текущий год составили более девяти миллиардов евро. Это соответствует примерно 1,85% от общего бюджета министерства обороны страны. Но расходы могут продолжить расти. И не только потому, что бундесвер стремится набрать больше рекрутов, но и потому, что Германия в будущем может отправить больше войск за границу. И тогда для военнослужащего вступает в силу так называемая надбавка за зарубежную командировку.

Надбавка за командировку за границу (AVZ) определяет количество денег, которые военные получают в дополнение к своему довольствию, когда они находятся за границей, а не на родине. Если солдат находится только на территории Германии, он будет получать только «домашнюю зарплату». Надбавка за зарубежную командировку одинакова для всех категорий военнослужащих, не зависит от звания и занимаемой должности. Начисляется она за каждый день пребывания за границей.

Размер надбавки зависит от страны пребывания и от характера задач, которые военному предстоит выполнять. Есть шесть уровней надбавки. Уровень 1 оплачивается в размере 54 евро за каждый день командировки. Уровень 6, когда солдаты несут службу в условиях, приближённых к боевым, предусматривает выплату по 153 евро за день пребывания за границей. При этом такие доплаты не облагаются налогами.

В последний раз поправки в Указ о доплатах за службу за рубежом вносились в марте 2025 года. Изображение: Федеральное министерство юстиции Германии

Министерство обороны Германии выплачивает надбавку с момента прибытия военного к месту службы за рубежом до дня его убытия на родину. Таким образом, если солдат находится на военной базе четвертого уровня (доплата в размере 111 евро в день), то за 120-дневную командировку он дополнительно к базовой зарплате получит ещё 13220 евро.