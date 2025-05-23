Такое заявление сделало Национальное управление по ядерной безопасности США.

Фото: NNSA

США завершили создание новой термоядерной бомбы B61-13, носителями которых будут исключительно стратегические бомбардировщики B-21 Raider. Об этом с ссылкой на Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) сообщает Defense Romania.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что модернизация ядерного потенциала имеет решающее значение для реализации программы президента Дональда Трампа "Мир через силу". Реализация проекта по созданию нового боеприпаса продвигалась очень быстро и была завершена на год раньше запланированного срока. Своё заявление Райт сделал во время посещения завода Pantex в Техасе. По словам чиновника, ускорение программы было вызвано крайне нестабильной геополитической обстановкой.

Новая версия бомбы оснащена более мощной ядерной боеголовкой, но включает в себя ранее проверенные системы безопасности, наведения и управления, которые установлены в предыдущем варианте. Однако в отличие от универсальной бомбы B61-12, носителями которой могут являться многофункциональные истребители (в основном F-35 F-35A Lightning II), новая B61-13 будет сертифицирована для доставки только малозаметными стратегическими бомбардировщиками B-21 Raider, развёрнутыми на территории Штатов.

Первые опытные образцы B61-13 были созданы всего через три месяца после того, как Конгресс одобрил финансирование. Разработка велась с использованием производственных и технических объектов, созданных в ходе программы продления срока службы предыдущего типа бомбы B61-12.

Согласно открытым данным, в настоящее время в распоряжении ВВС США имеется около 400 ядерных бомб B61 различных модификаций. Из них около половины размещены на базах союзников по НАТО в Европе. Разумеется, точные цифры засекречены. В ответ на конфликт на Украине Штаты, согласно своей политике ядерной безопасности, начали размещать более новые версии B61 на европейских базах.