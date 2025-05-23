Целью совместного проекта является обеспечение армии Испании современной бронированной машиной на основе готовых решений.

Машина огневой поддержки и разведки PARS Alpha 6x6. Фото: FNSS

Оборонные фирмы из Испании, Турции и Бельгии подписали меморандум о взаимопонимании по созданию кавалерийского бронеавтомобиля (БТР) с колёсной формулой 6×6 для нужд испанской армии. Об этом сообщает Defense Post.

Целью совместного проекта является обеспечение армии Испании современной бронированной машиной на основе готовых решений, а также "укрепление внутренней логистики и отрасли управления жизненным циклом страны". В стратегическом сотрудничестве с испанской стороны участвуют фирмы Technology & Security Developments (TSD) и Grupo Oesía, Турцию представляет оборонная компания FNSS, а Бельгию – John Cockerill Defense. В рамках подписанного соглашения эти фирмы будут осуществлять совместное проектирование, сборку и производство новой платформы, разработку оптоэлектронных датчиков, а также изготовление и интеграцию обитаемой башни.

TSD поставляет тактические транспортные средства испанским и зарубежным заказчикам более двух десятилетий. В настоящее время 15 тысяч единиц техники уже переданы покупателям и приняты на вооружение. Grupo Oesía специализируется на инженерной поддержке нового поколения для систем кибербезопасности, моделирования, связи, навигации и управления.

FNSS занимается производством колесной и гусеничной бронированной техники с боевыми и инженерными системами, гибридными силовыми установками и возможностями дистанционного управления.

John Cockerill фокусируется на технологиях бронированных машин и системах вооружения для меняющегося поля боя. Среди примечательных продуктов компании – обитаемый боевой модуль 3030, оснащённый 30-миллиметровой автоматической пушкой и бронёй стандарта НАТО.

Defense Post отмечает, что недавнее подписание соглашения последовало за демонстрацией фирмой FNSS концепта машины огневой поддержки и разведки на базе её флагманской системы PARS Alpha 6×6 в ходе оборонной выставки, проходившей в Мадриде. В феврале компания уже заключила контракт на поставку партии бронемашин нового поколения PARS Alpha для Сухопутных войск Турции. Всего будет поставлено около 25 единиц в вариантах 6×6 и 8×8.