На восстановление эсминца потребуется около двух недель.

Однотипный эсминец Choe Hyon, представленный ранее. Фото: KCNA (ЦТАК)

Власти КНДР начали расследование инцидента, произошедшего недавно во время спуска на воду новейшего эсминца. Согласно заявлению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК, KCNA), проведённая оценка ущерба показала, что он «несерьёзный». Об этом сообщает Defense Post.

Ранее северокорейские государственные СМИ сообщили, что 21 мая в ходе церемонии спуска на воду недавно построенного эсминца водоизмещением 5000 тонн «произошла серьёзная авария», в результате которой было повреждено днище корабля. Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на церемонии спуска, назвал произошедшее «преступным деянием».

По данным Defense Post, в соседнем Сеуле заявили, что, по оценкам разведок США и Южной Кореи, попытка северокорейских корабелов спустить эсминец на воду бортом закончилась провалом, а сам корабль лёг на борт.

Однако ЦТАК – государственный информационный орган КНДР – выпустило заявление, в котором говорится: «Подводный и внутренний осмотр военного корабля подтвердил, что, в отличие от первоначальной информации, никаких отверстий в днище эсминца нет». Также заявлено, что правый борт корабля «поцарапан», а некоторое количество морской воды попало в кормовую часть через аварийные каналы. По словам властей КНДР, ущерб, нанесённый эсминцу, «несерьёзный», а сейчас необходимо выяснить причину произошедшей аварии.

На следующий день после инцидента руководство Северной Кореи обвинило неопытное командование в неудачном спуске эсминца на воду, за которым наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, назвавший произошедшее «преступным деянием, вызванным абсолютной небрежностью». Хон Киль Хо, руководитель судостроительного завода в Чхонджине, где произошёл инцидент, был вызван в правоохранительные органы.

Согласно оценкам северокорейских экспертов, для откачки воды из кормовой части и стабилизации потребуется 2-3 дня. А ремонт борта займёт ещё около 10 дней.

В Южной Корее заявили, что, судя по размерам и водоизмещению в 5000 тонн, новый военный корабль ВМС КНДР, предположительно, будет оснащен аналогично эсминцу Choe Hyon ("Чхве Хён"), представленным КНДР ранее. Официальный Пхеньян отметил, что "Чхве Хён" оснащен самым современным вооружением и будет принят в состав флота КНДР в начале следующего года.

В Сеуле предполагают, что новый северокорейский корабль мог быть разработан и построен при содействии России. Например, в обмен на то, что КНДР оказала российской стороне военную помощь как вооружением с боеприпасами, так и личным составом армии.