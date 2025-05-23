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crazycat21
MWM: в России подтвердили начало экспортных поставок истребителя Су-57 уже в 2025 году
Вероятно, первым иностранным покупателем станет Алжир.

Истребитель пятого поколения Су-57. Фото: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК)

В пресс-службе ФСВТС – Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, подтвердили, что первый иностранный заказчик истребителя пятого поколения Су-57Э начнёт эксплуатацию данного типа уже в 2025 году. Заявление было сделано в ходе оборонной выставки MILEX 2025, проходящей в Минске. Об этом сообщает профильный ресурс Military Watch Magazine (MWM).

Су-57 – единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший свою способность в реальных боевых условиях эффективно противостоять западным системам ПВО.

Подтверждение со стороны России факта продажи самолётов Су-57 иностранному покупателю последовало за сообщениями государственных СМИ Алжира, опубликованных в феврале текущего года, в которых было заявлено, что страна стала первым зарубежным заказчиком российского самолёта пятого поколения. В сообщениях было указано, что поставки должны начаться в конце этого года, а лётчики алжирских ВВС проходят обучение в России. Таким образом, Алжир станет первой страной в мире, купившей истребитель пятого поколения, отличный от F-35, и первым государством в Африке и арабском мире с такими возможностями своих ВВС. Также отмечено, что в период ухудшений отношений между Алжиром и его бывшей метрополией – Францией, такое приобретение позволит алжирским Военно-воздушным силам на годы опередить оппонентов в плане технического оснащения.

Как заявляет Military Watch Magazine, Алжир традиционно считался основным потенциальным покупателем истребителей Су-57. А в 2020 году появились явные признаки того, что министерство обороны страны намеревается купить такие самолёты. Тогда государственное телевидение опубликовало кадры, на котором были показаны чиновники военного ведомства страны с моделями Су-57 в присутствии делегации из России. А изображение российского самолёта было размещено в Министерстве обороны Алжира за несколько недель до встречи.

В настоящее время ВВС Алжира уже считаются самыми боеспособными среди военно-воздушных сил стран Африки и Ближнего Востока. Боевые действия в соседней Ливии в 2011 году считаются основным фактором, который стимулировал возобновление инвестиций в передовые возможности воздушной обороны. Сейчас ситуация с безопасностью в стране остается далеко не благоприятной, поскольку дружественные правительства в Ливии и Сирии были свергнуты. В то же время Турция и Израиль продолжают укреплять оборонный потенциал соседнего Марокко и размещать войска в этой стране. Также отмечено, что США, которые проводят свои военные манёвры в регионе, часто имитируют атаки на территорию Алжира.

Military Watch Magazine сообщает, что главной неопределённостью в текущей сделке является то, какие самолёты получит Алжир. Пока непонятно, будут ли это базовые Су-57, стоящие на вооружении ВКС России, либо страна получит более совершенные Су-57М1 с двигателями второго этапа АЛ-51Ф1. Су-57М1 также оснащён новым радаром, а его широкий плоский планер позволяет совершать сверхзвуковой полёт без включения форсажа и снижает радиолокационную заметность. Существует вероятность, что Алжир закупил базовые Су-57 для оснащения одной эскадрильи, а затем приобретёт усовершенствованные машины для замены своего парка истребителей Су-30МКА.

Предполагается, что сделка с Алжиром придаст импульс по продвижению Су-57 на международный рынок. Тем более, что самолёт уже отлично себя зарекомендовал в военном конфликте высокой интенсивности. Эти истребители занимались подавлением ПВО, проводили воздушные бои и прочие операции в хорошо защищённом воздушном пространстве.

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#новости #армия #оружие #военные новости #самолеты #боевая авиация #су-57 #истребители 5-го поколения #алжир
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