Такое заявление сделал немецкий канцлер Мерц в ходе церемонии в Вильнюсе, приуроченной к созданию соединения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Вильнюс. Фото: Ю. Стацявичюс / LRT

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия и её партнёры готовы защищать "каждую пядь" территории альянса. Заявление политика прозвучало в ходе военной церемонии в Вильнюсе, приуроченной к размещению 45-й танковой бригады бундесвера на территории Литвы. Об этом сообщает Reuters.

Многотысячная бригада на восточном фланге Североатлантического альянса является ответом блока на украинский кризис, а также на давление со стороны президента США Дональда Трампа на союзников с целью увеличения их оборонных затрат.

"Любой, кто бросает вызов НАТО, должен знать, что мы готовы. Любой, кто угрожает союзнику, должен знать, что весь альянс будет сообща защищать каждую пядь территории НАТО. Защита Вильнюса – это защита Берлина", – заявил Мерц, добавив, что литовцы могут рассчитывать на Германию.

На церемонии также присутствовали министр обороны Германии Борис Писториус и президент Литвы Гитанас Науседа. Последний сообщил, что Россия и Белоруссия провели военные учения у границ его страны.

Три прибалтийских страны, соединённых с основной территорией Североатлантического альянса лишь узким отрезком суши, известным как Сувалкский коридор якобы считаются одним из самых уязвимых для российского "нападения" регионов блока.

Штаб новой немецкой бригады будет размещён неподалёку от Вильнюса, в городе Руднинкай. Около 400 немецких военных, которые будут проходить службу в новой бригаде, уже прибыли в Литву. Всего в бригаде будет 4800 солдат и офицеров, а также 2000 единиц различной военной техники, включая десятки танков. Окончательное формирование соединения должно быть завершено к концу 2027 года.

Канцлер Мерц заявил, что Россия якобы "представляет угрозу миру и порядку в Европе" из-за конфликта на Украине и "гибридных атак по всей Европе, включая шпионаж, саботаж и кибератаки". Ранее политик пообещал сделать немецкую армию сильнейшей в Европе.

С 2017 года Германия возглавляет многонациональную боевую группу в Литве – одно из четырех подобных боевых подразделений, созданных НАТО в странах Балтии и Польше для укрепления своего восточного альянса после 2014 года.