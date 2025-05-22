Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Reuters: Германия готова защищать соседей из НАТО при помощи новой бригады в Литве
Такое заявление сделал немецкий канцлер Мерц в ходе церемонии в Вильнюсе, приуроченной к созданию соединения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Вильнюс. Фото: Ю. Стацявичюс / LRT

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия и её партнёры готовы защищать "каждую пядь" территории альянса. Заявление политика прозвучало в ходе военной церемонии в Вильнюсе, приуроченной к размещению 45-й танковой бригады бундесвера на территории Литвы. Об этом сообщает Reuters.

Многотысячная бригада на восточном фланге Североатлантического альянса является ответом блока на украинский кризис, а также на давление со стороны президента США Дональда Трампа на союзников с целью увеличения их оборонных затрат.

"Любой, кто бросает вызов НАТО, должен знать, что мы готовы. Любой, кто угрожает союзнику, должен знать, что весь альянс будет сообща защищать каждую пядь территории НАТО. Защита Вильнюса – это защита Берлина", – заявил Мерц, добавив, что литовцы могут рассчитывать на Германию.

На церемонии также присутствовали министр обороны Германии Борис Писториус и президент Литвы Гитанас Науседа. Последний сообщил, что Россия и Белоруссия провели военные учения у границ его страны.

Три прибалтийских страны, соединённых с основной территорией Североатлантического альянса лишь узким отрезком суши, известным как Сувалкский коридор якобы считаются одним из самых уязвимых для российского "нападения" регионов блока.

Штаб новой немецкой бригады будет размещён неподалёку от Вильнюса, в городе Руднинкай.  Около 400 немецких военных, которые будут проходить службу в новой бригаде, уже прибыли в Литву. Всего в бригаде будет 4800 солдат и офицеров, а также 2000 единиц различной военной техники, включая десятки танков. Окончательное формирование соединения должно быть завершено к концу 2027 года. 

Канцлер Мерц заявил, что Россия якобы "представляет угрозу миру и порядку в Европе" из-за конфликта на Украине и "гибридных атак по всей Европе, включая шпионаж, саботаж и кибератаки". Ранее политик пообещал сделать немецкую армию сильнейшей в Европе. 

С 2017 года Германия возглавляет многонациональную боевую группу в Литве – одно из четырех подобных боевых подразделений, созданных НАТО в странах Балтии и Польше для укрепления своего восточного альянса после 2014 года.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости #политика #армия #нато #германия #военные новости #литва #прибалтика #мерц #науседа
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России завершили строительство второго пути на одном из самых сложных участков БАМа
+
Астрономы в реальном времени наблюдали поглощение целой галактики чёрной дырой
5
В России открылся новый станкостроительный завод
11
Redmi K80 Ultra получит процессор Dimensity 9400+ и аккумулятор 7400 мАч
+
В сети появилось множество жалоб на проблемы графического драйвера GeForce Game Ready 576.52
12
Легендарный судоремонтный завод Дона продаётся через «Авито»
+
Новый двигатель «ТМЗ» уже проходит испытания в составе трактора К-7М «Кировец»
+
В Huawei Nova 14 Ultra используется новый чипсет Kirin 8020
+
Минобороны США планирует использовать гигантский транспортный самолёт WindRunner в военных целях
+
GeForce RTX 5080 Super может получить 24 ГБ видеопамяти с сохранением прежнего количества CUDA ядер
+
Вышел первый честный обзор GeForce RTX 5060 — новинку сравнили с RTX 4060 в 7 играх
6
Xiaomi 16 показали на CAD-рендере с переработанным блоком камер
+
Учёные смогли превратить свинец в золото в Большом адронном коллайдере, но только на короткое время
1
Seasonic представила интеллектуальный кабель питания 12V-2×6 Ti, предотвращающий возгорание RTX 5090
3
Марко Рубио изложил свою точку зрения относительно причин затягивания конфликта на Украине
+
Google анонсировала функцию автоматической смены скомпрометированных паролей в браузере Chrome
+
AMD представила Radeon RX 9060 XT с 8 ГБ GDDR6 за $299 и с 16 GB GDDR6 за $349
6
Инсайдер раскрыл характеристики RTX 5080 SUPER: производительность сильно не вырастет
1
Xiaomi Pad 7 Ultra превосходит Galaxy Tab S10 Ultra по производительности в тесте Geekbench 6
+
Samsung Galaxy S26 Ultra получит технологию виртуальной апертуры для улучшения портретной съемки
+

Популярные статьи

Небольшое размышление на фоне выхода игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition
10
GeForce RTX 5060 vs Radeon RX 9060 XT – какая видеокарта лучше, и почему NVIDIA всё равно победит
11
Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни
17
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
85
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
3
Про FPV-дроны и технологии — как бороться с новой угрозой на поле боя
5
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
3
О неудачном старте Doom: The Dark Ages, маркетологах Xbox и куда смотрит PlayStation
6
Кто майнит Bitcoin в России, выгодно ли это, и почему подорожание ВТС не отражается на доходах ферм
+
Кто победит в торговой войне между США и КНР, и почему NVIDIA проиграет при любом раскладе
6

Сейчас обсуждают

Повелитель драных котов
22:08
так и тебя так же.сколько раз ты в бане был.а на других форумах тебе пожизненный влепили.и тут тоже куча твоих забаненных,а вобщем мне все равно снова выложу твой позор
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Китя.
22:05
Меня не убедил. Можем поспорить с тобой что тебя за бананят.
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Дима
22:03
Ребятки, играйте в шахматы. Столько проблем исчезнет и польза для развития мозга.
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Повелитель драных котов
22:02
с чегоо вдруг.мата нет и хамства.так что не снесут.а вот тебя запросто.
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Various Artists
22:02
Вот 2й раз подряд покупаю премиум подписку телеграм. Удобная программа, но потенциал ещё далек от полной реализации.
Telegram впервые вышел в прибыль: $540 млн за 2024 год на фоне роста подписок и криптопроектов
Китя.
22:01
Завтра с утра снесут тебя сам же знаешь.
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Повелитель драных котов
22:01
хахахаха.только я тут.а вот ты готовься
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Китя.
22:00
А ты в бане. я так хочу и даже не брыкайся.
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Повелитель драных котов
22:00
а я хочу тебя забанить и того добьюсь.а в минусах ты будешь всегда.И всегда твой позор тут будет .я никогда не отстану от тебя.так что смирись
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Китя.
21:57
Тебя за бананят можешь не переживать. Сам же знаешь Nvidia&intel Hater. За твой минусы с 5 акков. Как пришёл и начел всех минусить палево.
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем