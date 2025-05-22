Недовольство выражают как в Брюсселе, так и в столицах ключевых стран блока. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически отстранила Каю Каллас от стратегического планирования

С декабря 2024 года пост Верховного комиссара Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности занимает Кая Каллас, пришедшая на смену своему предшественнику Жозепу Боррелю. Последний, как известно стремился "победить" Россию на поле боя и называл Европу "дивным садом", в то время как остальной мир, по версии уже отставного дипломата, представляет собой "джунгли".

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Фото: Isabel Infantes / Getty Images

При назначении Каи Каллас на столь высокий пост, вероятно, немаловажную роль сыграла достаточно агрессивная антироссийская риторика бывшей премьер-министра правительства Эстонии. Однако в Евросоюзе ошиблись с кандидатурой. Пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщает, что в Еврокомиссии раздражены некомпетентностью главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"В кулуарах Еврокомиссии (ЕК) с раздражением фиксируют абсолютную некомпетентность Каллас как ответственного за внешнюю политику представителя руководства ЕС. Теперь уже всем очевидно, что она не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые зачастую лишены всякого смысла", – говорится в сообщении СВР.

Особо отмечается, что представительницу Эстонии в Брюсселе и других европейских столицах Евросоюза практически в открытую обвиняют в склонности к спонтанным и несогласованным инициативам.

Также СВР отмечает, что даже сама глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выражает недовольство уровнем компетенций Каи Каллас на высоком посту главы всей европейской дипломатии. Именно по этой причине председатель ЕК фактически отстранила Каллас от стратегического планирования в рамках оборонной политики Евросоюза. Роль Каллас также практически сведена к нулю в вопросах мирного урегулирования конфликта на Украине.

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщает, что представителей Евросоюза просто повергло в шок критика Каи Каллас в адрес президента США Дональда Трампа, а также её слова необходимости нового лидера "свободному миру". Именно по этой причине Госдеп США стал игнорировать эстонку. И это на фоне попыток Евросоюза наладить отношения с главным союзником. В Брюсселе стали признавать, что ошиблись с назначением Каллас на пост главы дипломатии ЕС, поскольку она не справляется с координаций действий МИД стран блока.