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crazycat21
MWM: Россия наращивает усилия по продвижению своего истребителя Су-57 на международный рынок
Российский самолёт будет демонстрироваться на оборонной выставке LIMA 2025 в Малайзии. Cреди потенциальных заказчиков сама Малайзия, Индонезия и Вьетнам.

Истребитель Су-57. Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Государственная компания "Рособоронэкспорт" подтвердила, что будет демонстрировать истребитель пятого поколения Су-57 на международной выставке морской и аэрокосмической техники LIMA 2025, которая будет проходить в Малайзии. Такое заявление было интерпретировано иностранными аналитиками как часть усилий по продвижению этого самолёта на рынки Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает профильный ресурс Military Watch (MW).

В "Рособоронэкспорте" отметили, что авиационная составляющая является основной темой предстоящей выставки. В этом сегменте будет представлен новейший истребитель пятого поколения Су-57Э [в экспортной конфигурации, прим.], который будет интересен как Королевским ВВС Малайзии, так и другим странам Юго-Восточной Азии. Основным преимуществом российского самолёта перед небольшим количеством конкурентов является успешное боевое применение в реальном вооружённом конфликте в условиях противодействия современных средств ПВО и радиоэлектронного подавления.

Как отмечает Military Watch, показ российского боевого самолёта Су-57 последует за успешной демонстрацией машины в ходе авиасалона Aero India, состоявшегося в феврале 2025 года. После выставки стало известно, что власти Индии рассматривают сделку по налаживанию лицензионного производства Су-57 на своих предприятиях.

Вьетнам, Малайзия и Индонезия на протяжении длительного времени считались потенциальными заказчиками истребителя Су-57. Это единственный тип боевого самолёта пятого поколения, который серийно производится за пределами США и Китая. В связи с тем, что Соединённые Штаты налагают серьёзные ограничения на покупателей F-35, этот истребитель не является идеальным вариантом как для перечисленных государств, так и для Индии. Территориальные споры и другие трения с Китаем также делают нереальным приобретение китайских самолётов. Поэтому российский Су-57Э для большинства государств Юго-Восточной Азии является единственным вариантом истребителя пятого поколения.

Вьетнам, который считается главным потенциальным заказчиком российской машины, в настоящее время имеет авиационный парк, полностью состоящий из машин советского и российского производства. Первые сообщения о намерениях приобрести от 12 до 24 истребителей Су-57 с 2030 года появились во вьетнамской прессе ещё в 2017 году. Дополнительная информация на эту тему вышла двумя годами позднее.

Military Watch отмечает, что контракт между Россией и Индонезией на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35, подписанный в 2019 году, по-прежнему остаётся в силе. Посол Индонезии в России Хосе Таварес в мае 2024 года подтвердил, что Джакарта ждала, пока ситуация станет «более сговорчивой», прежде чем страна вернётся к реализации условий контракта. По версии издания, такое заявление может свидетельствовать о том, что Индонезия собирается приобрести более совершенные самолёты. Покупка F-35 соседними Сингапуром и Австралией, а также развертывание как китайских, так и американских истребителей пятого поколения в регионе якобы сделали Су-35 не совсем подходящими для противодействия потенциальным угрозам.

Поскольку Малайзия продолжает укреплять стратегические связи с Россией, страна рассматривается как возможный покупатель Су-57, в частности, из-за предполагаемой необходимости противодействовать развертыванию Сингапуром американских истребителей F-35. В 2019 году, когда премьер-министру Махатхиру Мохамаду был задан вопрос о возможных закупках новых российских самолётов, он заявил, что предложение России находится на рассмотрении. Показ Су-57Э на авиасалоне LIMA 2025, вероятно, будет направлен на демонстрацию возможностей истребителя как Королевским ВВС Малайзии, так и другим потенциальным покупателям в регионе.

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#новости #армия #оружие #военные новости #авиация #самолеты #f-35 #су-57 #истребители 5-го поколения
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