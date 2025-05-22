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crazycat21
Defense Post: план Трампа по созданию системы ПРО Golden Dome может столкнуться с трудностями
Во-первых, ракетное оружие России, Китая, КНДР и Ирана постоянно совершенствуется. Во-вторых, эксперты считают, что озвученная Трампом стоимость системы в 175 миллиардов долларов явно занижена.

За основу новой системы ПРО США будет взята израильская система Iron Dome ("Железный купол"). Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп недавно анонсировал создание новой системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"), предназначенной для блокирования потенциальных угроз со стороны России и Китая. Данная программа предусматривает создание сети из сотен спутников для обнаружения, отслеживания и, возможно, потенциального перехвата ракет противника. Система противоракетной обороны Golden Dome должна быть введена в эксплуатацию к 2029 году. Как заявил Трамп, стоимость всей системы составит 175 миллиардов долларов.

"Золотой купол" защитит нашу родину", – сказал Трамп.

При этом политик отметил, что Канада тоже хочет стать участницей программы.

"Рональд Рейган хотел этого много лет назад, но у них не было технологий", – сказал Трамп.

В данном случае он имел в виду программу СОИ (Стратегическая оборонная инициатива), известную также как "Звёздные войны", которую предлагал Рейган.

Однако, как предполагают эксперты, новая столь амбициозная программа Трампа по созданию национальной системы ПРО столкнётся с трудностями. Об этом сообщает Defense Post.

"Основными проблемами будут стоимость, оборонная промышленная база и политическая воля. Все это можно преодолеть, но для этого потребуется сосредоточенность и расстановка приоритетов", – сказала Мелани Марлоу , внештатный старший научный сотрудник проекта по противоракетной обороне в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований.

Марлоу заявила, что Белому дому и Конгрессу ещё предстоит договориться о том, сколько тратить и откуда брать деньги на систему ПРО. При этом она констатировала, что военно-промышленная база США "атрофировалась", несмотря на то, что Вашингтон начал её возрождать. Кроме того, эксперт указала на необходимость прогресса в работе над датчиками, ракетами-перехватчиками и прочими компонентами проекта.

Томас Робертс, доцент кафедры международных отношений и аэрокосмической техники Технологического института Джорджии, заявил, что оценка стоимости программы в 175 миллиардов долларов, озвученная Трампом, "нереалистична".

"Проблема вчерашних заявлений в том, что в них отсутствуют детали, необходимые для разработки модели того, как на самом деле будет выглядеть это "созвездие" [спутников, прим.]", –сказал он.

Defense Post сообщает, что ранее Бюджетное управление Конгресса США оценило расходы на космические перехватчики для защиты от ограниченного числа межконтинентальных баллистических ракет в сумму от 161 до 542 миллиардов долларов в течение 20 лет. В Бюджетном управлении сообщили, что система, предложенная Трампом, может потребовать более широких возможностей ракет-перехватчиков, по сравнению с ранее рассматриваемыми. Количественная оценка потребует дальнейшего анализа.

Концепция Golden Dome и её название происходят от израильской системы ПВО Iron Dome. Но ракетные угрозы для Соединенных Штатов существенно отличаются от оружия ближнего действия, которому противостоит Iron Dome.

По данным Обзора противоракетной обороны за 2022 год, опубликованным Пентагоном, Китай "сокращает разрыв" с США в области баллистических и гиперзвуковых ракетных технологий, в то время как Россия модернизирует свои межконтинентальные ракетные системы и разрабатывает передовые высокоточные ударные ракеты. В документе также указано, что угроза со стороны беспилотников, сыгравших ключевую роль в конфликте на Украине, ещё больше возрастёт. Предупреждается об опасности межконтинентальных баллистических ракет, имеющихся в распоряжении Ирана и КНДР, и о ракетных угрозах со стороны "негосударственных субъектов".

Чад Оландт, старший инженер корпорации RAND, заявил, что "угроза явно усиливается", но "ключевой вопрос заключается в том, как ей наиболее экономически эффективно противостоять".

"Любые вопросы реалистичности или осуществимости для Golden Dome зависят от того, где мы установим планку. От скольких угроз защищаться? Угрозы каких возможностей? Что защищать? По мере того как вы поднимаете планку, это становится дороже", – сказал Оландт.

Научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Томас Уитингтон заявил, что имеется целый ряд бюрократических, политических, научных и технологических препятствий, которые необходимо будет преодолеть, если Golden Dome когда-либо будет принята в эксплуатацию в каком-нибудь значимом качестве.

"Это невероятно дорогостоящее мероприятие, даже для оборонного бюджета США. Это серьёзные деньги", – сказал он.

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