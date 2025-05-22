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crazycat21
Россия намерена совместно с Белоруссией производить истребители пятого поколения Су-75
Соответствующее заявление сделал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate. Фото: ОАК

Генеральный директор государственной "Рособоронэкспорт" Александр Михеев заявил, что Россия намерена предложить Беларуси участие в совместном производстве новейшего истребителя пятого поколения Су-75, известного под экспортным названием Checkmate. Заявление прозвучало перед открытием международной выставки вооружений MILEX-2025, проходящей в Минске. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Михеева, планируется обсудить с партнёрами из Беларуси расширение кооперации между предприятиями оборонно-промышленного комплекса двух государств, в том числе для совместного выпуска продукции военного назначения и продвижения её на международный рынок.

"Среди перспективных проектов, по которым проведем переговоры, – совместная разработка и производство перспективных авиационных комплексов, в том числе легкого тактического самолета Checkmate", – сказал Михеев.

Также глава "Рособоронэкспорта" уточнил, что планируется обсудить производство беспилотников, средств противовоздушной обороны и бронетехники. Будут затронуты вопросы ремонта и модернизации российских боевых самолётов на белорусских предприятиях.

Перспективный однодвигательный лёгкий боевой самолёт пятого поколения Су-75 Checkmate, разработанный Объединённой авиастроительной корпорацией, впервые был представлен публике на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежный показ машины состоялся в том же году на авиасалоне Dubai Airshow.

Исходя из названия Checkmate и маркетинговых материалов, сразу стало понятно, что истребитель ориентирован на иностранных покупателей, которые не могут приобрести тяжёлые современные боевые самолёты, такие как Су-57. Кстати, новый Су-75 во многом унифицирован со старшей моделью, что позволит упростить серийное производство.

Максимальная боевая нагрузка Су-75 Checkmate составляет более 7 тонн различных авиационных средств поражения. Истребитель может одновременно атаковать до шести воздушных, наземных и морских целей, в том числе беспилотники и западные самолёты пятого поколения.

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#новости #оружие #военные новости #авиация #самолеты #су-57 #су-75 #истребители 5-го поколения #checkmate #milex-2025
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