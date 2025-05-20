Всего будет передано 49 таких боевых машин.

Выгрузка основного боевого танка M1A1 Abrams, ранее стоявшего на вооружении австралийской армии. Фото: Дастин Андерсон / Силы обороны Австралии

Министерство обороны Австралии заявило, что отправило на Украину первую партию основных боевых танков M1 Abrams, обещанных Киеву ранее. Новое заявление последовало за информацией, обнародованной в апреле, о том, что поставки были отложены из-за целого ряда международных таможенных формальностей. Об этом сообщает Defense Post.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе лично подтвердил факт отправки во время встречи с Зеленским в кулуарах в кулуарах инаугурационной мессы папы Римского Льва XIV в Ватикане.

Ещё в феврале 2024 года Киев официально подтвердил своё намерение получить списанные танки M1A1 Abrams, ранее стоявшие на вооружении австралийской армии. Власти Австралии ответили на запрос только спустя восемь месяцев и пообещали передать 49 танков. Отмечено, что такая помощь со стороны официальной Канберры никак не повлияет на боеспособность австралийской армии, поскольку ещё ранее было запланировано заменить устаревшие боевые машины более современными M1A2 Abrams. Силы обороны получили первые танки этой модификации в декабре 2024 года.

Танки M1A1 Abrams поступили на вооружение австралийской армии в начале 2000-х годов в качестве замены устаревших основных боевых танков Leopard AS1 производства Германии, находившихся на вооружении с 1977 года.

Полная боевая масса M1A1 Abrams составляет 62 тонны. Экипаж танка состоит из четырёх человек: командира, механика-водителя, наводчика и заряжающего. Вооружение представлено 120-мм гладкоствольной пушкой, парой пулемётов калибра 7,62 миллиметра (один из них спаренный, второй установлен перед люком заряжающего) и крупнокалиберного пулемёта, смонтированного на крыше командирской башенки. Силовая установка – газотурбинный двигатель мощностью 1500 л.с., обеспечивающий танку максимальную скорость 60 км/ч. Запас хода по топливу составляет 400 километров.