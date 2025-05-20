Россия предоставит свои наработки в ядерной энергетике, а Китай осуществит высадку людей на поверхность Луны и возьмёт на себя значительную часть финансирования амбициозного проекта.

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Пока всё внимание было приковано к президенту США Дональду Трампу и его сделкам на Ближнем Востоке, Россия сделала «неземное» заявление. В первой половине мая Москва и Пекин подписали меморандум о строительстве атомной электростанции на Луне в рамках более широкой программы по постоянному совместному присутствию России и Китая на спутнике Земли к 2036 году. Об этом сообщает обозреватель аналитического издания National Interest Брэндон Дж. Вайхерт.

В то же время Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) заявило о сокращении своей лунной программы из-за проблем с финансированием.

Новый совместный проект России и Китая на Луне известен как Международная лунная исследовательская станция (ILRS). И ядерный реактор российского производства будет иметь важное значение для функционирования объекта. В то же время китайская сторона преуспела в разработке системы искусственного интеллекта (ИИ) для станции.

По данным National Interest, Москва и Пекин планируют разместить на поверхности Луны, вероятно на её Южном полюсе, роботизированные строительные установки, которые будут возводить объекты инфраструктуры без прямого участия человека. Россия и Китай также привлекли к участию в этой амбициозной программе ещё 17 государств. Среди них Египет, Пакистан, Венесуэла, Таиланд и Южная Африка. В 2028 году Пекин намерен запустить свой лунный модуль Chang’e-8 («Чанъэ-8»), что станет стартом программы. Этот модуль доставит и высадит на поверхность Луны первых китайских космонавтов. Таким образом, после высадки Китай займёт доминирующее положение в качестве лунной державы. И в отличие от США, которые только побывали на Луне, Китай намерен остаться там надолго.

Роботизированная лунная база будет построена на Земле и доставлена на Луну при помощи пяти сверхтяжёлых ракет, запуск которых запланирован на период с 2030 по 2035 годы.

National Interest отмечает, что среди роботов, которые Китай планирует задействовать при проведении строительных работ на Луне, есть и робот-каменщик. Этот робот под названием Super Mason, разработанный Университетом науки и технологий Хуажуна (Huazhong University of Science and Technology, HUST), представляет собой автономную систему, предназначенную для строительства лунных сооружений с использованием кирпичей из лунного грунта (реголита). Данная машина построит лунную базу, используя технологии 3D-печати и лазерную обработку реголита.

Рендеринг концепции робота-каменщика Super Mason. Изображение: Хуажунский университет науки и технологийКомплект мобильных роверов (луноходов) и интеллектуальных «прыгающих» роботов, предназначенных для исследования поверхности спутника Земли, будет развёрнут на Луне в соответствии с графиком строительства Международной исследовательской станции. Москва и Пекин запланировали строительство на период с 2030 по 2036 годы.

Луноходы будут осуществлять наблюдение, собирать образцы грунта и транспортировать строительные материалы. Они также будут осуществлять подготовку площадки – её выравнивание. Прыгающие роботы предназначены для действий в условиях слабой гравитации. Эти системы будут перемещаться по пересечённой местности до труднодоступных районов. Их основная задача – осмотр строительных площадок и установка передовых датчиков. Луноходы и прыгающие роботы, вероятно, помогут с выбором места для строительства базы на Южном полюсе Луны и осуществят проверку технологий безопасной посадки.

Художественное представление возможной Международной лунной базы. Изображение: gremlin via Getty Images

National Interest предполагает, что ещё одним компонентом Международной лунной исследовательской станции станут туннельные луноходы. Они будут возводить сооружения под поверхностью Луны или очищать материал для фундаментов объектов. Вероятно, что они также будут заниматься добычей ресурсов, таких как лёд и минералы. Наличие туннелей имеет решающее значение для защиты постоянно обитаемой базы от микрометеоритов и солнечной радиации, а также обеспечит доступ к богатым запасам ископаемых.

Российские и китайские инженеры намерены использовать роботизированные платформы для доставки, установки и эксплуатации ядерного реактора, который обеспечит лунный комплекс электроэнергией. Транспортировка реактора, вероятно, будет осуществлена при помощи так называемого «ядерного буксира» – грузового космического корабля с ядерной силовой установкой, предложенного Россией. Все системы будут работать автономно из-за высокого уровня радиации для людей.

National Interest сообщает, что Россия и Китай разделят нагрузку при реализации лунного проекта. Китай направит свои миссии Chang'e-6, Chang'e-7 и Chang'e-8 для проверки строительных технологий и сбора данных о Южном полюсе Луны. Кроме того, КНР, имеющая вторую по величине экономику в мире, может взять на себя большую часть затрат на строительство базы. В то же время Россия предоставит свои наработки в сфере космических ядерных технологий, в том числе в энергетике, и может развернуть миссии разведки и снабжения "Луна-26" и "Луна-28".

Американское издание отмечает, что амбициозные планы двух государств не лишены проблем. Многие предложения выдвигались ещё десятилетие назад и даже больше. Каждые несколько лет Россия и Китай заявляют о каком-либо из аспектов Международной лунной станции, все они кажутся "невероятными". Однако планы двух государств не стоит недооценивать, учитывая геополитические последствия того, чего Москва и Пекин намереваются достичь при помощи новой программы.

В заключение Брэндон Дж. Вайхерт констатирует, что конкуренция между США, Россией и Китаем в ближайшие десять лет только усилится. А высокие технологии и освоение космоса будут играть ключевую роль в трёхполюсном мире. Поэтому стратеги из Вашингтона должны очень серьёзно отнестись к амбициям России и Китая. При этом аналитик отмечает, что Штаты игнорируют новую космическую гонку, хотя им тоже нужна собственная лунная программа.