Новые санкции будут также направлены против так называемого «теневого флота» РФ и будут включать снижение ценового потолка на нефть.

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Фото: соцсети

Верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о том, что блок принял 20 мая очередной пакет антироссийских санкций, 17-й по счёту. Об этом сообщают СМИ.

Согласно заявлению главы европейской дипломатии, новые санкции направлены против почти 200 судов «теневого флота» России, а также против нарушений прав человека и гибридных угроз.

Однако нового санкционного пакета политикам из Европы показалось мало. Кая Каллас анонсировала подготовку ещё одного пакета ограничений, 18-го по счёту.

«Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнем разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», – заявила глава дипломатии Евросоюза.

Комментируя возможное содержимое нового пакета ограничений, Каллас только отметила, что это будут санкции против российской нефти, снижение ценового потолка на неё, а также новые ограничения против судов «теневого флота», осуществляющих её транспортировку.

Таким образом, можно сделать вывод, что в Брюсселе и прочих европейских столицах не отказались от своей затеи «победить» Россию при помощи экономических инструментов. При этом санкции наносят вред прежде всего самой Европе. Однако это не останавливает западных политиков.

Что касается урегулирования конфликта на Украине и мира, о котором рассуждает Кая Каллас, то позиция России по данному вопросу и требования Москвы для достижения мира уже давно озвучены. Кроме того, для установления мира странам Европы необходимо просто прекратить оказывать Украине военную помощь. Но глава европейской дипломатии почему-то обошла этот вопрос.