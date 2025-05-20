Броня этих боевых машин ориентирована на противотанковые угрозы прошлых десятилетий.

Основной боевой танк Leoprd 2A6 бундесвера. Фото: commons.wikimedia.org

В рамках военной помощи страны коллективного Запада передали Украине огромное количество различной бронетехники, в том числе и достаточно современные немецкие танки Leopard 2 различных модификаций. Многие из них стали трофеями российских военнослужащих. Один трофейный Leopard 2A6 был ранее передан экспертам Ростеха для оценки его реальных военно-технических характеристик, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Выводы для западных военных и для производителя такой боевой техники – европейского оборонного холдинга KNDS – весьма неутешительные. В Ростехе сообщили о выявленных недостатках в системе защиты немецкого танка Leopard 2. Эти недостатки связаны как с толщиной и составом брони, так и с особенностями компоновки боевой машины.

По мнению экспертов, живучесть танка в условиях современного боя оказывается недостаточной. Например, он может быть атакован с разных сторон дронами, оснащёнными кумулятивными боеприпасами, или поражён современными противотанковыми ракетами.

Анализ показал, что защита немецкого танка Leopard 2 в первую очередь рассчитана на противотанковые средства, которые использовались в прошлые десятилетия. В современных условиях она не всегда может обеспечить достаточную защиту.

Кроме того, на вооружении ВСУ также имеются различные модификации устаревших танков Leopard 1. Эти боевые машины вообще утратили свою эффективность.

В госкорпорации заявили, что в настоящий момент наиболее адаптированными к современным боевым действиям серийно выпускающимися танками являются отечественные Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Они имеют улучшенную всеракурсную защиту от дронов-камикадзе и ПТРК – от навесных противотанковых решёток до других приспособлений. Известны десятки боевых эпизодов, когда российские танки выдерживали по несколько попаданий с различных ракурсов, но при этом сохраняли боеспособность.

Госкорпорация «Ростех» продолжает работы над системами активной защиты боевых машин. Помимо этого, отечественная бронетехника оснащается различными системами РЭБ. Такой комплексный подход позволяет повысить живучесть и безопасность российских танков.