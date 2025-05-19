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crazycat21
Премьер-министр Эстонии пообещал продолжать контролировать "теневой флот" России
Глава эстонского правительства считает необходимым ещё больше ограничить импорт российской нефти.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Фото: © Carsten Koall/ Getty Images

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна продолжит проверять суда российского "теневого флота". Заявление последовало спустя несколько дней после того, как истребитель Су-35 ВКС России помешал эстонским силовикам изменить курс одного из таких судов для последующего досмотра. Об этом сообщает Reuters.

Эстония заявила, что российский военный самолёт ненадолго нарушил воздушное пространство НАТО во время попытки досмотра судна, предположительно имеющего отношение к "теневому флоту", при помощи которого Россия обходит западные санкции.

По словам главы эстонского правительства, недавний инцидент "ничего не меняет", поскольку Эстония "полна решимости" продолжать проверку подозрительных танкеров.

"Я бы сказал, что все – эстонцы, финны – будут следить за такими судами, и если будет что-то подозрительное, мы спросим об этом. Все будут это делать", – заявил Кристен Михал.

Со слов политика, у ВМС Эстонии якобы не было планов высаживаться на борт подозрительного танкера, который потом проследовал в территориальные воды России в сопровождении российского истребителя Су-35 и эстонского патрульного катера.

Согласно оценкам властей Эстонии, Россия получает до 60% доходов от продажи сырой нефти за счёт поставок танкерами "теневого флота" покупателям в Китае и Индии. Такие суда имеют неопределённых собственников и не получают "первоклассного" страхования и сертификатов безопасности от западных компаний. Танкеры часто загружаются в российских портах на Балтике, к которым проходят нейтральными водами между Эстонией и Финляндией.

"Понятно, почему Россия немного нервничает. Вопрос для нас – не для Эстонии, а для Европы и для США – как так получается, что Россия участвует в конфликте четвёртый год и при этом продолжает продавать свою продукцию на мировом рынке?" – сказал эстонский премьер.

При этом он отметил, что импорт российской нефти необходимо ограничить ещё больше.

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#россия #новости #санкции #европа #нефть #эстония #прибалтика #в мире #балтийское море #теневой флот
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