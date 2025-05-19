Такие боевые машины получили дополнительные комплекты навесной брони.

Последняя версия боевой машины пехоты Warrior принимает участие в учениях НАТО Hedgehog. На вставке изображена БМП в базовой конфигурации. Фото: Министерство обороны Великобритании

Модернизированные боевые машины пехоты Warrior армии британской армии были развёрнуты в ходе военных учений Hedgehog ("Ёж"), проходящих на территории Эстонии с 9 по 24 мая. Эти манёвры являются частью серии операций Razoredge ("Остриё бритвы") по поддержке восточного фланга НАТО. На фотографиях, опубликованных в первый день учений, видны модернизированные БМП Warrior, оснащённые дополнительными комплектами броневой защиты. Об этом сообщает Army Recognition.

Программа БМП Warrior MCV-80 стартовала в начале 1970-х годов с целью создать для армии Великобритании современную гусеничную бронированную машину, способную оказывать огневую поддержку пехоте наряду с основными боевыми танками. Разработанная компанией GKN Sankey, новая БМП была принята на вооружение в 1987 году и быстро стала основной боевой техникой боевых групп британской армии. Всего было поставлено более 1000 таких бронированных машин в различных конфигурациях, среди которых сами транспортные средства для пехоты, командно-штабные и ремонтно-эвакуационные машины, а также машины артиллерийской разведки.

Использование алюминия в конструкции позволило обеспечить боевой машине малую массу и высокую мобильность. Однако такая броня не обеспечивает защиту от реактивных гранат с тандемной боевой частью и современных противотанковых ракет. Поэтому во время развёртывания в Ираке и в Афганистане боевые машины Warrior получили дополнительные комплекты навесной брони. Но и такое решение оказалось "ограниченным" в связи с появлением новых угроз на современном поле боя.

Эксперты Army Recognition провели анализ фотоснимков с проходящих в Эстонии учений, опубликованных министерством обороны Великобритании, и пришли к выводу о том, что усовершенствованная БМП Warrior имеет значительные изменения в компоновке брони. Дополнительные броневые пластины теперь установлены на передней и боковых проекциях корпуса, прикрывая верхнюю их часть и подвеску боевой машины. Ранее эти участки были открытыми. Предполагается, что это модульный защитный пакет с элементами, напоминающими взрывоопасную реактивную броню (ERA). Этот тип брони срабатывает, детонируя наружу при ударе, тем самым нарушая проникающую способность кумулятивных выстрелов и снижая эффективность осколочно-фугасных противотанковых боеприпасов, а также точных ударов беспилотников.

Еще одним заметным усовершенствованием является изменение конструкции башни. На её крыше теперь установлено ограждение с пуленепробиваемыми стёклами. Эти новые блоки обзора из бронированного стекла повышают ситуационную осведомленность и позволяют экипажу отслеживать угрозы на поле боя. На ограждение башни может монтироваться лёгкий пулемет или устройство для наблюдения.

Army Recognition отмечает, что помимо видимых усовершенствований основные характеристики боевой машины пехоты Warrior остались неизменными. БМП оснащена дизельным двигателем Perkins V-8 Condor мощностью 550 л.с, способным разогнать машину до скорости 75 км/ч. Запас хода по топливу составляет 700 километров. Вооружение – автоматическая пушка Rarden калибра 30 миллиметров и 7,62-мм спаренный пулемёт, размещенные в двухместной башне.