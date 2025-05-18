Заявление прозвучало во время встречи с вице-президентом США Вэнсом.

Вице-президент США Джей ди Вэнс, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: AP

16 мая в Риме состоялась трёхсторонняя встреча, на которой присутствовали вице-президент США Джей ди Вэнс, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Инициатором диалога стала итальянская сторона.

"Я очень горжусь тем, что принимаю двух лидеров Европейского союза и Соединенных Штатов, чтобы начать диалог между США и ЕС. Есть проблемы, которые нужно преодолеть, но отношения между ЕС и США являются фундаментальными", – прокомментировала Мелони.

В свою очередь вице-президент США Вэнс поблагодарил Мелони от своего имени и от лица президента Трампа, назвав её "хорошим другом". Кроме того Вэнс отметил, что Вашингтон принял предложение построить мосты между Америкой и Европой, несмотря на наличие некоторых разногласий.

"Премьер-министр Мелони предложила, а президент Трамп и я приняли это предложение, построить мосты между Европой и Соединенными Штатами. Европа является для нас важным союзником, хотя у нас, очевидно, есть некоторые разногласия, как это иногда случается с друзьями, по таким вопросам, как торговля, но у нас также есть много соглашений, много вещей, над которыми нужно работать вместе", – отметил Вэнс.

Что касается главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, то она поблагодарила Джорджу Мелони за организацию встречи и гостеприимство, а также отметила, что Евросоюз хочет достичь соглашения, которое будет выгодным для обеих сторон. В данном случае она, по-видимому говорила о торговле.

Урсула фон дер Ляйен. Скриншот видео La Repubblica

Кроме того, фон дер Ляйен затронула тему безопасности Европы, заявив, что ЕС потратит на оборонные нужды 800 миллиардов евро в течение четырёх лет. С её слов, такой шаг укрепит Евросоюз, а сильная Европа – это сильный блок НАТО.

Касательно Украины глава Еврокомиссии заявила, что предстоящая неделя станет "решающей" для будущего этой страны. Что фон дер Ляйен подразумевала, она не конкретизировала.

"Нас объединяет то, что мы хотим справедливого и прочного мира для Украины. Мы знаем, насколько вы привержены прекращению конфликта, и я благодарю вас за это. Сейчас важно, безусловно, продвигаться вперед, дела продвигаются вперед, и я считаю, что следующая неделя будет решающей", – заключила председатель ЕК.