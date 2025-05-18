Похоже на ответ за попытку задержания танкера Jaguar, шедшего в российский порт.

Фото: Delfi.ee

Департамент транспорта Эстонии сообщил, что Россия задержала танкер Green Admire под флагом Либерии, вышедший из эстонского порта Силламяэ и следовавший по заранее согласованному маршруту через территориальные воды РФ. Об этом сообщают СМИ прибалтийской республики.

Согласно опубликованной информации, отдел управления судоходства Департамента транспорта проводит постоянный мониторинг перемещения судов. 18 мая было замечено, что Россия задержала нефтяной танкер Green Admire, который принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Судно вышло из Силламяэ с грузом сланцевого масла на борту и следовало в порт Роттердам, Нидерланды.

Отмечено, что при выходе из порта Силламяэ крупные суда проходят через российские территориальные воды, поскольку такой маршрут является более безопасным по сравнению с маршрутом между отмелями в водах Эстонии. И этот маршрут был согласован между Россией, Эстонией и Финляндией.

Как заявили в Департаменте транспорта Эстонии, ранее таких инцидентов не фиксировалось. Чтобы избежать подобного в будущем, отдел управления судоходством Департамента будет направлять суда, идущие в Силламяэ и покидающие его, через территориальные воды Эстонии. Движение судов будет осуществляться под управлением лоцманов.

Некоторое время назад ВМС Эстонии попытались задержать, а точнее намеревались взять на абордаж танкер Jaguar, следовавший нейтральными водами Финского залива в российский порт Приморск, Ленинградская область. Сначала эстонские военные пытались заставить судно изменить курс и войти в территориальные воды Эстонии, чтобы впоследствии его задержать. Команда судна требования не выполнила, танкер продолжал следовать своим курсом. Тогда ВМС Эстонии предприняли попытки высадится на борт судна с вертолёта. Однако операция завершилась неудачей, поскольку в небе появился российский истребитель Су-35С. Его появление заставило эстонских военных ретироваться.

Теперь же выяснилось, что в игру с танкерами можно играть и вдвоём.