Система искусственного интеллекта сокращает рабочую нагрузку на лётчика.

Истребитель пятого поколения Су-57. Фото: ОАК

Российская объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) через ОКБ Сухого представила ключевые характеристики модернизированного истребителя пятого поколения Су-57М. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Как пишет издание, лётчик-испытатель Сергей Богдан подчеркнул передовые технологии и аэродинамические усовершенствования нового самолёта. А благодаря интеграции системы искусственного интеллекта (ИИ), малой заметности и мощному радару новый истребитель усилит возможности России в воздухе в "спорных ситуациях".

Су-57М – это продвинутый малозаметный истребитель пятого поколения, предназначенный для решения широкого спектра боевых задач. Большая ширина плоского в сечении планера увеличивает подъёмную силу и позволяет самолёту летать на сверхзвуковой скорости без включения форсажа. Возможность такого полёта является одной из характеристик настоящих истребителей пятого поколения.

Истребитель Су-57М оснащён системой искусственного интеллекта, которая, по словам Сергея Богдана, запускается нажатием всего одной лишь кнопки. Такая автоматизация упрощает предполётную проверку и подготовку к выполнению задания.

Самолёт получил новые двигатели АЛ-51Ф1 ("Изделие 30") с плоскими соплами, обеспечивающими лучшую тягу и топливную эффективность. Плоский фюзеляж и внутренние отсеки вооружения повышают скрытность истребителя за счёт снижения эффективной площади рассеивания, в то время как совершенная РЛС повышает дальность обнаружения целей и ситуационную осведомлённость.

Россия начала разработку истребителя пятого поколения Су-57 в начале 2000-х годов. Машина должна была стать ответом на американские малозаметные самолёты F-22 и F-35. После постройки нескольких прототипов в рамках программы ПАК ФА оригинальный Су-57 был принят на вооружение в 2020 году. Однако нынешний Су-57М представляет собой модернизацию пятого поколения, а не простое усовершенствование. Самолёт получил переработанную авионику, улучшенные двигатели и новую систему связи.

Интеграция компанией "Сухой" автоматизированных проверок систем и функций поддержки пилотов с помощью искусственного интеллекта отражает более широкий сдвиг в сторону автономности и взаимодействия человека и машины в российской аэрокосмической доктрине. Поддерживаемая искусственным интеллектом авионика упрощает рабочую нагрузку кабины и сокращает время принятия решений, предоставляя российскому лётчику тактическое преимущество в сложных боевых условиях.