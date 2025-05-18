В самом Берлине считают такие требования практически невыполнимыми.

Военнослужащие бундесвера. Фото: © AP Photo / Henry Nicholls

Руководство Североатлантического альянса рассчитывает, что численность немецкой армии возрастёт в полтора раза по сравнению с нынешним. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники.

Как говорится в материале издания, руководство НАТО оказывает давление на Берлин. Предполагается, что количество солдат в бундесвере существенно возрастёт по сравнению с ранее запланированным. Однако немецкие эксперты по безопасности высказывают опасения, что Берлину не удастся достичь даже собственных целевых показателей.

В ходе саммита НАТО, который пройдёт в июне в голландской Гааге, Германия столкнётся с новыми значительными требованиями альянса. Во-первых, будет обсуждаться увеличение расходов на оборону до 5% от национального ВВП. Во-вторых, будет обсуждаться общая численность войск блока. Источники в НАТО и в бундесвере говорят, что обсуждается цель увеличить численность бундесвера до 240-260 тысяч человек с 2030 года, и это на 60-80 тысяч больше первоначального плана. Но, как пишет газета, никто не хочет официально подтверждать эту информацию.

Welt am Sonntag сообщает, что специалисты по кадрам бундесвера считают такие цели "нереалистичными". В настоящее время численность немецкой армии составляет около 183 тысяч человек. И эта цифра говорит о том, что Берлину явно не удастся увеличить численность бундесвера до 203 тысяч солдат и офицеров к 2031 году. Главная причина – низкая привлекательность военной службы по сравнению с частным сектором. Согласно внутренним отчётам, до 30% новобранцев увольняются уже в течение первого полугода службы. Таким образом вооружённые силы Германии ежегодно теряют 4-5 тысяч солдат. Это ровно столько, сколько необходимо для формирования бронетанковой бригады, размещенной в Литве.

Причинами увольнений сами военнослужащие называют жёсткий характер обучения, переводы в места несения службы вдали от дома и отсутствие карьерных перспектив. Пресс-секретарь министерства обороны Германии заявила, что ведомство будет прилагать все усилия, чтобы убедить как можно больше новобранцев остаться на службе.

Отмечена ещё одна проблема – иногда военные службе отказываются принимать добровольцев, прошедших базовую подготовку в другой службе [в другом роде войск, прим.]. Предложение генерального инспектора бундесвера Карла Бройера о введении единой программы подготовки для всех родов войск откладывалось несколько месяцев.

Если будет принято решение об увеличении целевой численности бундесвера, то, как предполагает Welt am Sonntag, в Германии развернутся дискуссии по поводу восстановления всеобщей воинской повинности (была отменена в 2011 году). Такой шаг позволил бы увеличить численность немецкой армии. Однако, как сообщает газета, такая идея не находит политической поддержки. Кстати, о возможном восстановлении воинской службы по призыву говорил и министр обороны Германии Борис Писториус в ходе своего недавнего выступления в бундестаге. Такая мера может быть принята, если это будет необходимо.