Со слов политика, страны Европы в настоящее время сосредоточены на обеспечении режима прекращения огня.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: © Omar Havana/ Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы не планируют отправлять свой "миротворческий" воинский контингент на Украину. Своё заявление немецкий политик сделал 17 мая в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджи Мелони.

С его слов, "нет никакого решения", обсуждение отправки военных НАТО или Евросоюза на Украину не ведётся.

"Сейчас нет причин говорить о войсках, мы далеки от этого", – сказал канцлер Германии.

Кроме того, политик отметил, что в настоящее время страны Европы сосредоточены на том, как обеспечить режим прекращения огня. По его мнению, следующий шаг – чёткое определение формата мирных переговоров, а также гарантий безопасности, которые в перспективе могут понадобиться Украине.

В данном случае канцлер Германии Мерц неприкрыто лукавит. Идея отправки "миротворцев" обсуждается западными лидерами достаточно давно. Ещё в марте президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что страны Запада готовы направить свои миротворческие силы на Украину. И всё тот же Макрон в первой половине мая в своём интервью французской прессе рассказал, что Европа может разместить на Украине несколько тысяч своих военнослужащих. Вдали от линии фронта и исключительно для демонстрации "солидарности", охраны стратегических объектов и подстраховки резервных сил.

Кроме того, спецпредставитель Трампа по Украине генерал Кит Келлог в своём недавнем интервью телеканалу Fox News отметил, что Штаты обсуждают размещение европейских войск к западу от Днепра в рамках потенциального урегулирования конфликта. Как отметил Келлог, в составе контингента должны быть военнослужащие Франции, Великобритании, Германии и Польши.