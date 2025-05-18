Предполагается, что новые северокорейские ракеты по своим характеристикам близки к зарубежным аналогам.

Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает новую ракету класса "воздух-воздух". Фото: KCNA (ЦТАК)

ВВС КНДР впервые за свою историю получили современные ракеты класса "воздух-воздух" с активным радиолокационным наведением. Ракеты поступили на вооружение эскадрильи истребителей МиГ-29, после чего последовали испытательные пуски. Об этом сообщает ресурс Military Watch (MW).

Самолёты МиГ-29, которые были закуплены у Советского Союза в 1980-х годах, а затем производились в Северной Корее по лицензии [по данным MW, прим.] ранее вооружались только относительно "устаревшими" управляемыми ракетами Р-27 средней дальности с полуактивным радиолокационным наведением. Хотя варианты ракеты Р-27 были передовыми на момент своего появления в 1980-х годах, в настоящее время они считаются менее совершенными по сравнению с современными зарубежными ракетами класса "воздух-воздух", такими как китайская PL-15 и американская AIM-120. Новая северокорейская ракета по своим характеристикам схожа с иностранными ракетами.

Пуск новой дальнобойной ракеты класса "воздух-воздух" с борта истребителя МиГ-29 ВВС КНДР. Фото: KCNA (ЦТАК)

Новый тип ракеты впервые был представлен на Национальной выставке оборонных разработок Self Defence 2021 в октябре 2021 года. Помимо МиГ-29 такие ракеты потенциально могут войти в состав средств авиационного поражения истребителей МиГ-23МЛ и даже МиГ-21бис, стоящих на вооружении ВВС КНДР.

Как отмечает Military Watch, сложность новых зенитных ракет, продемонстрированная в ходе испытаний системы ПВО Pyongae-6, свидетельствует о том, что многие технологии Северной Кореи, необходимые для производства передовых ракет класса "воздух-воздух", шагнули далеко вперёд.

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения 1-й гвардейской воздушной дивизии Корейской народной армии. Фото: KCNA (ЦТАК)

Устаревшие радары на северокорейских истребителях повышают вероятность того, что наведение новой ракеты будет осуществляться при помощи более современных радиолокационных станций наземных средств ПВО либо при помощи самолёта ДРЛО, переоборудование которого [из транспортного Ил-75, прим.] было завершено в начале 2025 года. Принятие на вооружение нового типа ракет класса "воздух-воздух" является очень важным, поскольку в перспективе КНДР закупит у России больше современных самолётов. Потенциально это могут быть модернизированные истребители МиГ-29 и даже современные истребители Су-57 пятого поколения. Ввод в эксплуатацию самолётов, оснащённых РЛС с решёткой с электронным сканированием, позволит ВВС КНДР применять дальнобойные управляемые ракеты класса "воздух-воздух".

Модернизированные истребители МиГ-29 могут выиграть не только от недавно разработанных более эффективных двигателей РД-33 серии 3 и увеличенного объема топливных баков, но и от "стеклянных" кабин, а также от широко используемых радаров "Жук-МЕ" с пассивной фазированной антенной решёткой, либо от радиолокационных станций "Жук-А/АМ" с активными фазированными антенными решётками. Такие обновления делают самолёты данного типа оптимальными для воздушного боя на больших дистанциях. Кроме того, истребители МиГ-29 оснащаются нашлемной системой целеуказания, что может позволить эффективно использовать ракеты "воздух-воздух" малой дальности собственной северокорейской разработки, представленные ещё в 2021 году.