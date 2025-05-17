Конструкция броневика основана на базе автомобиля MRAP Jais 6×6.

Бронеавтомобиль Ferox 6×6. Фото: EM&E Group

Испанская оборонная компания EM&E Group представила свой новый бронированный автомобиль Ferox c колёсной формулой 6×6 на международной выставке военных решений в Мадриде. Об этом сообщает Defense Post.

Автомобиль имеет открытую архитектуру и оснащён противоминной защитой для операций высокой интенсивности в сложных условиях. Кроме того, данная платформа содержит современные компоненты для повышения огневой мощи бойцов, мобильности, ситуационной осведомленности и адаптивности в обычных и асимметричных боях.

Компания EM&E будет осуществлять сборку броневиков Ferox на своём предприятии в Линаресе, провинция Хаэн, где она расширила свои мощности для оптимизации производства тактических транспортных средств.

"Презентация Ferox на Международной выставке обороны и безопасности в Испании является важной вехой для нашей компании и для национальной промышленности», Эта машина знаменует начало новой эры для EM&E Group в области бронированных машин и подчеркивает нашу приверженность наращиванию стратегических возможностей и технологического совершенства", – заявил генеральный директор EM&E Group Фернандо Фернандес.

Среди проверенных систем компании дистанционно управляемые боевые модули для наземной техники семейства Guardian, дистанционно управляемые боевые модули Guardian для кораблей, система наведения ракет Alkon и наземный беспилотный аппарат Aunav.

Презентация Ferox стала результатом сотрудничества EM&E с государственной компанией EDGE Group из Абу-Даби по официальному запуску производства бронеавтомобиля в Испании. Это сотрудничество представляет мадридской фирме право на передачу знаний, проектирование и производство броневика в Испании. Сам бронеавтомобиль Ferox основан на базе грузовика MRAP Jais 6×6.

Длина Jais составляет 7 метров, снаряженная масса – 27000 кг, он может перевозить 11 человек. Броневик оснащён двигателем мощностью 600 лошадиных сил, который обеспечивает максимальную скорость 100 км/ч. Запас хода по топливу составляет 700 километров.

Заказчики бронеавтомобиля могут оснастить бронеавтомобиль дистанционно управляемым боевым модулем с пулемётом и электрооптическими датчиками.