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crazycat21
США намерены ускорить переговоры о сокращении численности своих войск в Европе
Окончательное решение по данному вопросу будет принято после саммита НАТО в Гааге, а сами переговоры состоятся к концу года.

Фото: Megan Varner / Getty Images

Соединённые Штаты начнут переговоры со своими европейскими союзниками о сокращении численности американских войск в Европе уже в конце 2025 года. Соответствующее заявление сделал посол США в НАТО Мэтью Уитакер. Об этом сообщает Reuters.

На просьбу прокомментировать информацию о том, что администрация Трампа рассматривает возможность вывода войск из Европы, дипломат отметил, что пока ещё "ничего не решено". При этом он дал понять, что как только такое решение будет принято, сразу состоятся переговоры с союзниками. Со слов Уитакера, принятие решения состоится после саммита Североатлантического альянса, который пройдёт в июне в голландской Гааге, а сами переговоры состоятся "где-то в конце года".

В ходе своего выступления на конференции по безопасности в Эстонии дипломат заявил, что США обсудят любые изменения численности своих войск с союзниками, чтобы избежать пробелов в системе безопасности. Со слов Уитакера, Штаты уже три десятилетия стремятся сократить численность своего воинского контингента в Европе. Президент Трамп сказал, что это "произойдёт сейчас", а сам процесс сокращения будет упорядочен. Посол при НАТО дал понять, что Вашингтон не намерен терпеть промедление в данной ситуации, необходимо только проработать практические последствия.

Как сообщает Reuters, министр обороны США Пит Хегсет ещё в феврале заявил союзникам по НАТО, что "суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам Америки сосредоточиться в первую очередь на безопасности Европы". А в марте издание The Atlantic опубликовало информацию, что Пит Хегсет и вице-президент США Дж. Д. Вэнс жаловались на европейских союзников в одном из чатов. При этом нынешний глава Пентагона выразил своё "отвращение к европейскому халявничеству". 

Такие комментарии усилили опасения в столицах Европы относительно приверженности Вашингтона к НАТО. Кроме того, президент США Дональд Трамп говорил о том, что не намерен защищать страны альянса, которые тратят на оборону слишком мало.

Уитакер заявил, что США не собираются выходить из военного блока. Штаты останутся в НАТО и будут "большим другом и большим союзником" [для стран альянса, прим.].

При этом он предостерег Европейский союз от ограничения участия компаний, расположенных не на территории ЕС, в закупках военной продукции, заявив, что такой шаг (ограничения для неевропейских компаний) подорвёт оперативную совместимость НАТО, замедлит процесс перевооружения Европы, увеличит расходы и задушит инновации.

Ещё в начале апреля президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может сократить численность своего воинского контингента, дислоцированного в странах Европы. Тогда он отметил, что всё будет зависеть о ситуации. Также американский лидер отметил, что Вашингтон платит за своих военных, но не получает больших компенсаций от Европы за это. А глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США ещё не выработали решение об уровне своего дальнейшего военного присутствия в европейских государствах. С его слов, такое решение будет подготовлено на основании переговоров между Вашингтоном и Москвой. Тогда же, по сообщениям американских СМИ ссылающихся на американских и европейских чиновников, появилась информация о том, что Вашингтон намерен вывести из стран Восточной Европы до 10 тысяч своих военнослужащих – половину группировки, которую администрация прошлого президента Байдена направила в 2022 году в государства, граничащие с Украиной.

Согласно открытым данным, в настоящее время численность американского воинского контингента в странах Европы по разным данным составляет от 70 до 90 тысяч военнослужащих (по другой информации, численность контингента достигает 100 тысяч солдат). Самые крупные группировки дислоцируются в Германии – более 38 тысяч человек, в Польше – более 14 тысяч солдат, в Италии – 12 тысяч военных, а также в Великобритании – 10 тысяч американцев.

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