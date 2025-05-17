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crazycat21
Defense Post: Венгрия получила три танка Leopard 2A7HU и первый танковый мостоукладчик Leguan 2HU
Поставка новой бронетехники осуществлена в рамках контракта от 2018 года.

Основной боевой танк Leopard 2A7HU. Фото: Вооружённые силы Венгрии

Вооружённые силы Венгрии получили три очередных основных боевых танка Leopard 2A7HU и первый танковый мостоукладчик Leguan 2HU на аналогичном шасси. Поставка состоялась в рамках контракта, подписанного в 2018 году. Об этом сообщает Defense Post.

Текущая программа модернизации бронетанковой составляющей венгерской армии, реализация которой идёт в сотрудничестве с компанией KNDS Deutschland, предусматривает поставку до 44 основных боевых танков Leopard 2A7HU и соответствующей вспомогательной техники. Полученные танки и мостоукладчик Leguan поступят на вооружение 1-й бронетанковой бригады, дислоцированной в городе Тата на северо-западе Венгрии.   Именно это соединение эксплуатирует всю бронетехнику, поставляемую в рамках программы.

Основной боевой танк Leopard 2A7HU. Фото: Вооружённые силы Венгрии

Новые боевые машины постепенно заменят основные боевые танки Т-72М1 советского образца.

По данным Defense Post, заказ Будапешта от 2018 года предусматривает поставку трёх танков Leguan 2A7HU, пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин Wisent 2HU и двенадцати отремонтированных танков 2A4HU, которые будут использоваться в качестве учебных. Вся техника на базе проверенного немецкого шасси Leopard. Стоимость контракта оценивается примерно в 565 миллионов долларов США, а завершение поставок запланировано на 2028 год. В данном случае необходимо отметить некоторую неточность у Defense Post. Согласно пресс-релизу концерна Krauss-Maffei Wegmann (ныне KNDS Deutschland), в 2018 году Будапешт заказал 44 танка Leopard 2AHU, 10 Leopard 2A4, вспомогательную технику на шасси Leopard 2, а также 24 cамоходных гаубицы PzH 2000 калибра 155 миллиметров. И указанная стоимость контракта в 565 миллионов долларов как раз включает и стоимость гаубиц.

Leopard 2A7HU – это версия танка, выпускающаяся в соответствии с требованиями вооружённых сил Венгрии. Боевая машина оснащена 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall, спаренным пулемётом калибра 7,62 миллиметра и крупнокалиберным пулемётом, установленным на крыше башни. Силовая установка представлена дизельным двигателем мощностью 1500 л.с., обеспечивающим максимальную скорость 68 км/ч при движении по дорогам с твёрдым покрытием, запас хода по топливу составляет 500 километров.

Транспортировка танкового мостоукладчика Leguan 2HU. Фото: Вооружённые силы Венгрии

Танковый мостоукладчик Leguan 2HU имеет максимальную грузоподъёмность более 70 тонн [допустимая нагрузка на мостовую конструкцию, прим.] и может прокладывать один мост длиной 26 метров либо два моста по 14 метров. Мостовая система управляется дистанционно одним человеком и может быть установлена в течение пяти минут. 

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#новости #армия #оружие #военные новости #танки #венгрия #бронетехника #leopard 2a7 #leguan 2
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