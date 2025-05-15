Однако правовая база для такого шага в странах Евросоюза отстутствует.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: PAP/ Wiktor Dąbkowski

Немецкий канцлер Фридрих Мерц в интервью газете Zeit заявил, что Германия и её союзники предпримут меры для конфискации замороженных активов России, если это будет возможно юридически. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил политик, возможный арест российских активов "в настоящее время проясняется".

"Если есть способ мобилизовать деньги на прочной правовой основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг влечет за собой для европейского финансового рынка", – сказал Мерц.

Европейские лидеры хотят использовать замороженные средства России для восстановления Украины, но пока им не удалось прийти к соглашению, как избежать юридических проблем или как не создать проблемный международный прецедент. Рассматриваются несколько вариантов.

Как сообщает Reuters, некоторые западные чиновники, в том числе в самой Германии и в Европейском центральном банке, выступают против простой конфискации суверенных резервов РФ, поскольку такой шаг может повлечь за собой юридические проблемы и может подорвать евро как резервную валюту.

"Мы, главы государств и правительств, согласны с тем, что сейчас мы должны исчерпать все возможности. Мы обсуждаем дальнейшие санкции в энергетическом секторе, в банковском секторе, а также дальнейшие шаги в отношении активов и санкций против отдельных лиц", – сказал Мерц.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Евросоюзе отсутствует правовая база для конфискации замороженных активов РФ. Россия неоднократно предупреждала, что сочтёт воровством любые действия со своими суверенными активами.