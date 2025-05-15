Уже сейчас в распоряжении Пхеньяна имеются ракеты, способные достичь побережья Америки

Разведывательное управление Министерства обороны США недавно опубликовало доклад, в котором говорится, что КНДР может расширить свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР) до 50 единиц и это станет серьёзным вызовом нынешним возможностям противоракетной обороны страны. В докладе подчеркивается продолжающееся развитие ракетной программы Пхеньяна, которая вновь привлекла внимание Вашингтона, поскольку он рассматривает дальнейшие меры защиты. Соответствующую информацию приводит Army Recognition.

Фото: KCNA

Северная Корея (КНДР) которая, согласно оценкам, в настоящее время располагает десятью или меньшим количеством развёрнутых МБР уже продемонстрировала системы способные достичь материковой части Америки. Военная разведка США определяет МБР как ракету наземного базирования с дальностью пуска более 5500 километров. Обычно такие ракеты оснащаются ядерными зарядами.

Принятие на вооружение твердотопливных МБР, таких, как Hwasong-18 и недавно испытанная Hwasong-19, повышает боевые возможности Пхеньяна, поскольку позволяет сократить время подготовки к запуску и повышает гибкость развёртывания. В отличие от жидкостных ракет твердотопливные в меньшей степени зависят от процедуры предпусковой заправки и их труднее обнаружить, что осложняет дальнейшие усилия по перехвату.

Появление у КНДР твердотопливных МБР поставило систему американской противоракетной обороны (ПРО) на среднем отрезке траектории перехватываемых ракет под ещё большее давление. В настоящее время Штаты располагают 64 шахтами для ракет-перехватчиков, предназначенных для перехвата МБР противника на среднем отрезке полётной траектории. Эти шахты расположены в Калифорнии и на Аляске. Хотя система оптимизирована для угроз небольшого масштаба, её эффективность ставится под сомнение в сценариях, включающих несколько пусков со стороны противника. Аналитики отмечают, что для перехвата одной МБР в идеале требуется четыре противоракеты. Такой расход может быстро истощить возможности американской ПРО в ходе масштабной атаки.

Генерал Грегори Гийо, командующий Северным командованием США и глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), в ходе своего выступления перед Конгрессом подчеркнул эту эволюционирующую угрозу. Он указал, что ракетная программа КНДР перешла от стадии испытаний к производству и развёртыванию МБР. Налицо намерение Пхеньяна создать устойчивые и быстро развёртываемые ракетные силы.

Усугубляет проблему разработка Северной Кореей баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Несмотря на то, что они не попали в доклад военной разведки США, эти ракеты предоставляют Пхеньяну возможность рассредоточенного запуска с мобильных платформ.