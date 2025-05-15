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crazycat21
Великобритания и Германия совместно разработают ударное оружие с дальностью более 2000 километров
О сроках реализации совместного проекта ничего не говориться.

Фото: Global Look Press

Германия и Великобритания займутся совместной разработкой нового оружия «глубокого высокоточного удара», дальность которого превысит 2000 километров. Соответствующее заявление сделало британское министерство обороны. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято на фоне активизации оборонного сотрудничества двух ведущих стран Европы. Проект основан на прошлогоднем обязательстве по разработке нового вооружения, когда страны подписали двусторонний оборонный пакт и подчеркнули необходимость иметь возможность защитить себя от любой эскалации.

Reuters отмечает, что после подписания данного соглашения на президентских выборах в США одержал победу Дональд Трамп, который ясно дал понять, что Европа должна сама отвечать за собственную безопасность. Приход Трампа к власти вызвал в Европе спешку по поиску путей стимулирования собственной оборонной промышленности.

Министр обороны Великобритании Джон Хили и его коллега из Германии Борис Писториус объявят о новом проекте дальнобойного оружия в ходе встречи, которая пройдёт в Берлине.

«В более опасном мире НАТО и европейские союзники выступают единым фронтом. Это партнёрство помогает нам превратить оборону в двигатель роста – создания рабочих мест, повышения квалификации и привлечения инвестиций по всей Великобритании и Германии», – говорится в заявлении Хили.

Подробностей о сроках реализации совместного проекта и о его бюджете в заявлении британского министра не приводится.

Ожидается, что главы оборонных ведомств двух стран в ходе встрече также обсудят совместную закупку торпед для морских патрульных и разведывательных самолётов, а также приобретение Германией военных мостов британского производства.

Необходимо отметить, что с дальнобойным оружием у Великобритании и Германии всё не очень хорошо. Если не считать баллистических ракет Trident II D5 с ядерными боеголовками, размещённых на атомных подводных лодках типа Vanguard, то самым дальнобойным оружием, имеющимся в распоряжении британцев, являются крылатые ракеты Tomahawk морского базирования с дальностью пуска до 1600 километров. Но опять же эти ракеты размещены на подводных лодках. Кроме того, на вооружении Королевских ВВС находятся крылатые ракеты Storm Shadow авиационного базирования с дальностью полёта свыше 560 километров. Больше ничего серьёзного у Великобритании нет.

Что касается Германии, то в распоряжении немецких ВВС имеются высокоточные крылатые ракеты авиационного базирования класса «воздух-поверхность» TAURUS KEPD 350 с дальностью пуска 500 километров. Более дальнобойного оружия у бундесвера нет.

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