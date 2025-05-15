Трампу всё же удалось убедить новое правительство Германии.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Фото: KAY NIETFELD / DPA / SCANPIX

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин «готов выполнить» требование президента США Дональда Трампа к странам НАТО об увеличении целевого показателя расходов на оборону до 5% от национального ВВП. Об этом сообщает Defense Post.

Глава МИД Германии сообщил, что генсек НАТО Марк Рютте изложил план по достижению «пяти процентов, которых требует президент Трамп и которые он считает необходимыми».

«И мы последуем за ним туда», – заявил Вадефуль на встрече представителей альянса в Турции.

Сигнал поддержки требований Трампа со стороны Германии окажет влияние на других европейских союзников и Канаду, побуждая их заключить соответствующее соглашение на саммите блока в Гааге, который состоится в июне.

Генсек НАТО Рютте предложил, чтобы союзники взяли на себя обязательство выделять 3,5% прямых военных расходов к 2032 году и дополнительно 1,5% «более широких расходов, связанных с безопасностью». Этот план уже получил поддержку Вашингтона.

Реализация плана дала бы Трампу требуемую им цифру. В то же время у европейских союзников, которые с трудом достигают целевого показателя расходов на оборону в 2%, достаточно места для манёвра.

Как сообщает Defense Post, Марк Рютте отказался вдаваться в подробности обсуждений, состоявшихся на встрече глав МИД стран НАТО в турецкой Анталье. Однако он отметил, что необходимо принимать во внимание более масштабные расходы, например, на инфраструктуру и мосты, необходимые для передвижения военной техники.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна совсем недавно достигла целевого показателя оборонных расходов в размере 2%.

«Это первый шаг. Потом можно будет сделать больше, можно будет увеличить деньги на оборону. Я предпочитаю говорить о безопасности, потому что безопасность – это не только оружие», – сказал он.

Ранее президент Трамп вызвал беспокойство у европейских союзников по НАТО, когда пригрозил не защищать страны, которые, по его мнению, тратят на оборону недостаточно. В настоящее время ни одна страна альянса, включая сами Штаты, не тратит на оборону 5% от своего ВВП.