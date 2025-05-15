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crazycat21
Нидерланды подписали контракт на поставку 46 танков Leopard 2A8 для своего танкового батальона
Возрождённый танковый батальон будет дислоцироваться на территории Германии.

Leopard 2A8. Фото: KMW

Нидерланды решили восстановить в составе своих вооружённых сил бронетанковое подразделение спустя 14 лет после отказа от основных боевых танков. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

14 мая 2025 года в Бернардказерне [казармы им. Бернхарда ВС Нидерландов, прим.] в Амерсфорте был подписан крупный контракт между Федеральным управлением вооружения Бундесвера Германии (BAAINBw), действующим от имени голландского закупочного агентства Commando Materieel en IT (COMMIT), и KNDS Deutschland. Контракт, основанный на ранее подписанном рамочном соглашении, предусматривает приобретение голландской армией 46 основных боевых танков Leopard 2A8 с опционом ещё на шесть аналогичных машин.

Это поворотный момент для Вооружённых сил Нидерландов, которые в 2011 году были вынуждены отказаться от танков из-за бюджетных сокращений и стратегической переориентации. В ходе последней роль основных боевых танков в современных конфликтах была сильно недооценена. Однако геополитические изменения последнего десятилетия, особенно в Восточной Европе, вынудили блок НАТО пересмотреть свою военную доктрину.

Как сообщает Army Recognition, приобретённые танки будут дислоцироваться в Лохайде в Нижней Саксонии, Германия. Там уже проходят службу около 3000 голландских солдат, которые входят в состав 1-й бронетанковой дивизии немецкой армии с 2016 года.

Основной боевой танк Leopard 2A8 спроектирован на базе Leopard 2A7V и имеет набор передовых функций, необходимых для боевых операций высокой интенсивности. В частности, танк оснащён «полностью интегрированной» системой активной защиты (вероятно, Trophy разработки израильской фирмы Rafael), которая обнаруживает и нейтрализует противотанковые угрозы, такие как выстрелы из РПГ и ПТУР, в режиме реального времени.

Leopard 2A8 оснащён модернизированной системой управления огнем. Она включает в себя пакет оптоэлектроники следующего поколения как для командира, так и для наводчика, что обеспечивает превосходные возможности захвата цели при любом освещении и погодных условиях. Основное вооружение танка по-прежнему представлено 120-мм гладкоствольной пушкой с длиной ствола 55 калибров. Однако орудие теперь может стрелять усовершенствованными программируемыми боеприпасами, что повышает его эффективность против различных типов целей, от бронетехники противника до укрепленных позиций.

Мобильность боевой машины также была значительно улучшена. Усовершенствованная торсионная подвеска и оптимизированная ходовая часть повысили внедорожные характеристики, в то время как более эффективный двигатель обеспечивает больший запас хода и надежность. Бортовая цифровая архитектура была переработана для поддержки будущих обновлений и интеграции в сетецентрические военные среды, что является очень важным для оперативной совместимости на современном поле боя.

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