Предполагается, что новый истребитель шестого поколения будет летать значительно дальше, чем стоящие на вооружении F-22 Raptor и F-35A Lightning II.

Художественное изображение истребителя F-47 от фирмы Boeing. Источник: ВВС США

Военно-воздушные силы США планируют, что истребитель шестого поколения F-47 сможет летать значительно дальше, чем боевые самолёты предыдущих поколений. Об этом сообщает профильный ресурс Defense News.

В подписи к графическому изображению перспективного истребителя, опубликованном в социальной сети, начальник штаба ВВС США генерал Дэйв Эллвин заявил, что F-47 будет иметь боевой радиус более 1800 километров, улучшенные возможности малозаметности и сможет летать со скоростью более 2 Маха.

В посте генерала Эллвина также говорится о том, что первое поколение полуавтономных беспилотников (известны как совместные боевые самолёты) будет иметь боевой радиус более 1300 километров и уровень малозаметности, сопоставимый с таковым у истребителя F-35. Боевой радиус является характеристикой того, насколько далеко самолёт может улететь от своего аэродрома или последней точки дозаправки, достичь цели и выполнить свою миссию, а также безопасно вернуться обратно, и примерно равен половине максимальной дальности полёта самолёта.

Если прогнозы оправдаются, то F-47 будет иметь значительно большую дальность полёта по сравнению с стоящими на вооружении F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Боевой радиус этих самолётов составляет 1100 и 1240 километров соответственно [по другим данным 760 и 1080 км соответственно, прим.]. Новый самолёт будет также быстрее, чем имеющийся F-35, чья максимальная скорость составляет 1,6 Маха или 1930 км/ч.

Как отмечает Defense News, большая дальность полёта истребителя F-47 может стать важным преимуществом в ходе потенциального конфликта с Китаем. Боевые действия в Тихоокеанском регионе потребуют от самолётов ВВС США преодолевать большие расстояния над океаном, чтобы достичь своей цели. При этом полёты будут происходить в «спорном» воздушном пространстве, где дозаправка в воздухе может оказаться невозможной. Представители командования ВВС и эксперты по авиации уже выразили обеспокоенность относительно того, хватит ли у существующих самолётов дальности полёта, чтобы самостоятельно добраться до китайских объектов, расположенных на континенте.

В сообщении генерала Оллвина также говорится о том, что ВВС США надеются ввести в эксплуатацию истребитель F-47 и совместимые беспилотники уже к концу десятилетия. Он заявил, что ВВС закупят не менее 185 таких самолётов (столько же, сколько имеется F-22) и более 1000 ведомых дронов к ним.