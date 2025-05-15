Зачем официальному Хельсинки миллион резервистов, не поясняют.

Резервисты финской армии. Фото: seutuneloset.fi

Власти Финляндии собираются повысить верхний предел возраста своих резервистов до 65 лет, что увеличит численность армии военного времени на 125 тысяч человек и доведёт количество резервистов до миллиона к 2031 году. Об этом сообщает Reuters.

В Финляндии, которая является членом НАТО с 2023 года, воинская служба по призыву является обязательной для мужчин. Что касается женщин, то они проходят службу на добровольной основе. После прохождения службы призывники увольняются в запас. Обязательная служба Финляндии имеет разную продолжительность – 165, 255 или 347 дней. Самые большие сроки службы у офицеров, унтер-офицеров, а также у рядовых, проходящих подготовку для выполнения особо сложных обязанностей.

В настоящее время граждане страны, прошедшие призывную службу, находятся в запасе до достижения ими 60-летнего возраста. Однако правительство Финляндии разослало проект о повышении предельного возраста нахождения в запасе, чтобы получить комментарии по данному поводу.

"Оборонный потенциал Финляндии основан на всеобщей воинской повинности, обученном резерве и сильной воле защищать страну. Повышая максимальный возраст резервистов, мы даем большему количеству людей возможность участвовать в национальной обороне", – заявил министр обороны Антти Хякканен

В настоящее время в Финляндии насчитывается 870 тысяч резервистов. Повышение возрастного ценза пребывания в запасе позволит довести численность резерва почти до миллиона человек.

В Финляндии традиционно все предложения правительства сначала рассылаются заинтересованным сторонам для комментариев, а уже затем передаются в парламент для обсуждения и окончательного голосования законодателями.