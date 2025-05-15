Однако попытка эстонских моряков не увенчалась успехом.

Власти Эстонии в попытке насолить России, занялись откровенным пиратством. ВМС Эстонии пытались взять на абордаж гражданское судно.

Фото: vesselfinder.com

Танкер Jaguar под флагом Габона находился в нейтральных водах Финского залива и следовал в один из российских портов на Балтике. Но нахождение судна в нейтральных водах ничуть не смутило эстонских силовиков. Они попытались заставить судно изменить курс, выйти из нейтральных вод и войти в территориальные воды Эстонии, где эстонские военные могли его задержать.

По сообщениям источников, "прибалтийские пираты" стали угрожать судну тараном и дважды пытались высадить на его борт десант с вертолёта. Однако команда танкера оказалась совсем не робкого десятка, поэтому Jaguar продолжил следовать своим курсом. А самим эстонским военным пришлось свернуть свою операцию, после того как в небе появился истребитель Су-35 ВКС России.

На кадрах неудачной акции ВМС Эстонии, уже разошедшихся по сети, можно увидеть наряд сил, задействованных для попытки задержать судно. Это патрульный корабль "Генерал Курвиц", патрульный катер "Райу", лёгкий транспортный самолёт PZL M28, многоцелевой вертолёт.

Ранее власти Эстонии на законодательном уровне разрешили своим ВМС применять силу против гражданских судов. Но только в том случае, если есть подозрение, что они угрожают подводной инфраструктуре. Хотя и такое решение эстонских властей незаконно, поскольку свободу судоходства, тем более в нейтральных водах, никто не отменял.