Со слов канцлера, укрепление армии необходимо для «сдерживания агрессии». Средства на это будут выделены.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: © AP Photo/ Virginia Mayo

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего выступления в бундестаге 14 мая заявил, что Германия возьмёт на себя большую ответственность за оборону Европы, создав самую сильную армию во всём ЕС. Об этом сообщает Politico.

Но для этого необходимы деньги. Средства, по версии канцлера, найдутся.

«Федеральное правительство предоставит все финансовые ресурсы, необходимые бундесверу, чтобы стать сильнейшей обычной армией в Европе. Это более чем уместно для самой густонаселенной и экономически сильной страны в Европе. Наши друзья и партнеры также ждут этого от нас, и, более того, они на самом деле требуют этого», – сказал Мерц.

Politico отмечает, что заявление нового канцлера прозвучало после того, как Мерц возглавил исторический разворот в фискальной политике Германии. Он резко ослабил конституционный долговой тормоз страны, чтобы высвободить сотни миллиардов евро заимствований на нужды обороны страны. Эти средства также могут быть направлены на оказание военной помощи Украине.

Фридрих Мерц заявил, что целью укрепления армии является «сдерживание агрессии».

«Наша цель — это страна, Германия и Европа, которые вместе настолько сильны, что нам никогда не придется применять оружие», — добавил новый канцлер.

В то же время Мерц заверил, что Германия по-прежнему продолжит оказывать военную помощь Украине. В настоящее время страна является вторым по объёмам поставщиком вооружения для Киева. Также политик заявил, что Германия «крайне обеспокоена растущим сближением между Пекином и Москвой». Поэтому Берлин приложит все усилия для того, чтобы убедить Китай сыграть свою роль в урегулировании конфликта на Украине.

После февраля 2022 года Германия резко увеличила свои оборонные расходы. Однако бундесвер по-прежнему нуждается в инвестициях после многих лет разоружения и экономии, начатых после завершения холодной войны.

Как отмечает Politico, реализация обещания Мерца о создании самой сильной армии в Европе станет весьма нелёгкой задачей. Генеральный инспектор бундесвера генерал Карстен Бройер ранее заявлял, что Германии уже сейчас необходимо 100 тысяч дополнительных солдат. Однако, несмотря на усиленную вербовку, численность немецкой армии по-прежнему находится на уровне около 182 тысяч человек.