Пентагон намерен сократить финансирование и отсрочить реализацию программы на три года.

Изображение: Boeing

ВМС США и Конгресс ведут борьбу с администрацией Трампа за продолжение процесса заключения контракта на создание истребителя следующего поколения для американского флота. Об этом со ссылкой на три осведомлённых источника сообщает Reuters.

Как пишет агентство, в основе конфликта лежит программа F/A-XX, в результате которой должен быть создан самолёт 6-го поколения, призванный заменить устаревшие F/A-18 Super Hornet производства фирмы Boeing. Планировалось, что новый самолёт-невидимка будет принят на вооружение флота в 2030-х годах. Также предполагалось, что ВМС США объявят победителя конкурса на разработку нового истребителя ещё в марте текущего года, однако споры из-за финансирования могут сорвать сроки сделки. Данная сделка может принести фирме-победителю сотни миллиардов долларов за всё время действия контракта.

По словам источников, в то время как ВМС США хотят ускорить заключение контракта, некоторые представители Пентагона пытаются отсрочить реализацию программы на срок до трёх лет, мотивируя это опасениями по поводу инженерных и производственных мощностей.

В марте текущего года ВВС США заключили контракт с фирмой Boeing на разработку истребителя-невидимки 6-го поколения F-47, предназначенного для замены F-22 Raptor. ВВС заявили, что планируют приобрести более 185 новых самолётов. Что касается контракта ВМС, то за него продолжают конкурировать корпорации Boeing и Northrop Grumman, в то время как фирма Lockheed Martin уже выбыла из борьбы.

По словам источников Reuters, трёхлетняя задержка в реализации программы истребителя 6-го поколения для ВМС США фактически поставит крест на ней в её нынешнем виде. Проблема в том, что за это время сроки контрактов истекут, а цены изменятся в большую сторону, что сделает новую конкуренцию между производителями фактически неизбежной.

Как отмечает агентство, борьба за финансирование программы F/A-XX выдвигает на первый план более широкие вопросы о будущем морской авиации и роли авианосцев в возможном военном противостоянии с Китаем. Задержка в реализации программы может оставить ВМС США без современного палубного истребителя, способного служить в 2030-х годах и далее. Соответственно, это потенциально может подорвать способность американского флота проецировать силу «в спорных условиях».

В то же время Китай уже провёл первые испытательные полёты своих истребителей 6-го поколения J-50 и J-36. Именно с этими самолётами могут столкнуться передовые базы США в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Америка не сможет многого добиться со своими авианосцами за 30 лет, если не вложится в истребитель следующего поколения для ВМС. Быстрое принятие решений, расширенный оперативный радиус действия, интеграция с автономными системами и максимальная летальность – вот ключ к будущему воздушного боя, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе», – отметил представитель США.

Reuters также напоминает, что ранее советник президента Илон Маск раскритиковал пилотируемые истребители и назвал их «устаревшими» на заре беспилотных военных конфликтов. Однако многие эксперты отмечают, что средства РЭБ противника могут заглушить автономные системы, поэтому без экипажей просто не обойтись.

По словам двух представителей авиационной отрасли и одного помощника конгрессмена, аппарат министра обороны США Пита Хегсета планирует сократить финансирование разработки палубного самолёта следующего поколения, перенаправив 454 миллиона долларов на другие цели. Три источника сообщили Reuters, что Пентагон намеревается обратиться к Конгрессу с просьбой не выделять 500 миллионов долларов на программу, которую он включил в рассматриваемый законопроект «о примирении», чтобы ускорить разработку нового самолета.

Такие шаги вызвали сопротивление со стороны ВМС и ключевых членов Конгресса.