Предприятие будет выпускать до 2000 дронов в сутки.

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Эстонская фирма Meridein Grupp заявила о намерении запустить в Прибалтике завод по производству дронов. Заявленная первоначальная мощность предприятия составит 2000 различных беспилотников в сутки. Об этом сообщают местные СМИ.

Представляющая интересы компании пиар-фирма сообщила, что Meridein Grupp уже заключила первые соглашения с рядом партнёров, включая украинских производителей, о строительстве предприятии в странах Балтии, который будет производить дроны для ведущих мировых компаний отрасли и государственного сектора.

"Подписанные соглашения предусматривают производство FPV-дронов, то есть ударных дронов, дронов-бомбардировщиков, а также ISR-дронов, то есть разведывательных", – сообщил директор по развитию Meridein Grupp Эдуард Вайну.

Планируется, что первая продукция будет готова не позднее первой половины 2026 года.

Что касается секретности завода, то "секретный" он по той причине, что Эдуард Вайну по соображениям безопасности отказался назвать его местоположение. Однако есть нюанс. Велика вероятность того, что заводик будет расположен на территории самой Эстонии, фирма-то эстонская. Поэтому вряд ли власти страны захотят терять налоговую прибыль. А география Эстонии известна. Поэтому определить месторасположение этого предприятия, учитывая современные технологии, будет несложно.

Интересна заявленная мощность предприятия в 2000 дронов в сутки. Понятно, что основным заказчиком является Киев. Эстонские бизнесмены просто решили сделать деньги на конфликте. Но к тому времени, когда предприятие выйдет на полную мощность, то и дроны Украине могут не понадобиться.