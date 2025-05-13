Мощность одной такой бомбы составляет около 360 килотонн.

Фото: SANDIA NATIONAL LABORATORIES

Производство новейших тактических ядерных бомб B61-13 для нужд ВВС США должно начаться в июне 2025 года. Об этом сообщает издание Military Watch.

О планах разработки новой бомбы Пентагон объявил ещё в октябре 2023 года. Тогда было заявлено, что для выпуска нового изделия будут использованы «текущие, устоявшиеся производственные возможности, поддерживающие B61-12», кроме того, будут внедрены современные функции безопасности, защиты и точности. Максимальная мощность новой бомбы составляет около 360 килотонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, мощность ныне стоящей на вооружении ВВС США термоядерной бомбы B61-12 составляет 50 килотонн, а мощность атомной бомбы Little Boy, сброшенной на Хиросиму в 1945 году, составляла 15 килотонн. В отчёте Пентагона в то время говорилось, что новая бомба предназначена для «предоставления президенту дополнительных возможностей против определенных более сложных и крупных военных целей». Тереза Роббинс, исполняющая обязанности главы Национального управления по ядерной безопасности (NNSA), 7 мая при выступлении в Конгрессе подтвердила этот тезис.

Рост напряжённости с ведущими противниками, обладающими сильно укреплёнными военными объектами, привёл к тому, что Вашингтон придаёт большое значение способности наносить тактические ядерные удары большой мощности. В частности, КНДР является лидером в распространении фортификационных технологий и обеспечила укрепление иранских объектов и объектов «Хезболлы» в Ливане.

Начало производства бомбы B61-13 крайне важно из-за её совместимости с истребителем F-35, который, помимо стратегического бомбардировщика B-2 (парк состоит всего из 20 самолётов), является единственным западным самолётом-невидимкой, способным наносить тактические ядерные удары. Ожидается, что вооружённые силы США в перспективе будут иметь в своём распоряжении около 2000 самолётов F-35. Поэтому способность любого из них наносить ядерные удары большой мощности с аэродромов и авианосцев по всему миру является серьёзной угрозой для противников.

Как заявляет Military Watch, ядерный потенциал F-35 «особенно чувствителен» для России. Согласно оценкам, сделанным в ноябре 2023 года, новая тактическая ядерная бомба B61-13 позволит одному F-35 уничтожить до 360 тысяч населения крупных городов за один удар.