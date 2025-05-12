Дальность пуска ракеты достигает 400 километров

Во время недавнего мероприятия в Японии американские военные провели публичную демонстрацию своей новой ракеты AIM-174B класса "воздух-воздух" большой дальности в ходе мероприятия, посвящённого Дню дружбы между Военно-морскими силами самообороны и Корпусом морской пехоты Японии, проходившем на авиабазе Ивакуни. Соответствующую информацию опубликовало издание Defense Post.

Корпус морской пехоты США / Lance Cpl. Rylan Adcock

Две ракеты были подвешены на внутренних пилонах плоскостей крыла палубного истребителя F/A-18F Super Hornet.

Корпус морской пехоты США / Lance Cpl. Rylan Adcock

Defense Post отмечает, что хотя ракета AIM-174B в первую очередь предназначена для ведения воздушного боя, она способна поражать и наземные цели, поскольку построена на базе зенитной ракеты SM-6.

Предполагается, что AIM-174B предназначены для использования в Индо-Тихоокеанском регионе в целях решения проблем, связанных со стратегиями Китая по ограничению и воспрещению доступа (A2/AD). Впервые AIM-174B "засветилась" в ходе учений Rim of the Pacific 2024. Тогда она тоже была подвешена на истребитель F/A-18F Super Hornet.

Хотя ВМС США подтвердили "минимальную" дальность полёта в 240 километров, сообщается, что AIM-174B способна поражать цели на расстоянии до 400 километров. Такая дальность превосходит дальность пуска ракеты AIM-120 AMRAAM, которая входит в комплект вооружения истребителей пятого поколения F-22 и F-35.

Новая ракета массой 861 килограмм оснащена активной радиолокационной системой самонаведения, что позволяет ей самостоятельно отслеживать и поражать цели с повышенной точностью. Но, как предполагает Defense Post, она вряд ли будет эффективна против истребителей противника, которые способны уклоняться от ракет большой дальности благодаря своей скорости и манёвренности.

Вероятно, AIM-174B будет более эффективна против "вспомогательных" самолётов, таких как самолеты раннего предупреждения и наблюдения [а также против самолётов-заправщиков и стратегических бомбардировщиков, прим.], которые имеют меньшую скорость и сильно ограничены в манёвренности, а потому более уязвимые для дальнобойных ракет.