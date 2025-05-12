Всё это имущество собрано из списанных комплектующих.

Системы ПВО Raven. Фото: Alex Hood / UK Ministry of Defense

Министерство обороны Великобритании сообщило, что отправит на Украину дополнительные средства ПВО, а именно комплексы Raven ближнего действия в количестве пяти единиц. Соответствующую информацию приводит Defense Post.

Проект, в рамках которого количество имеющихся в распоряжении Киева систем данного типа увеличится до 13 экземпляров, является частью инициативы Лондона Kindred ("Сородич"), направленной на поддержку национальной безопасности Украины посредством "накопления запасов и быстрых закупок" на фоне продолжающегося военного конфликта.

Великобритания впервые передала Украине наземные средства ПВО, а также почти 150 ракет класса "воздух-поверхность" в 2023 году.

Как заявил полковник Олли Тодд, военный помощник главы британской оперативной группы Kindred, украинские военные применяли эти системы более 400 раз. При этом показатель «успешности» [вероятно, эффективности перехвата, прим.] якобы составил более 70%. Среди целей, против которых применялись комплексы Raven, были крылатые ракеты, беспилотники, а также вертолёты.

«Украинцы любят эту систему. Они говорили, насколько она эффективна и насколько важна как часть их сети противовоздушной обороны», – объяснил Тодд.

Комплекс ПВО Raven стал результатом сотрудничества министерства обороны Великобритании и британской оборонной фирмы MBDA. Система монтируется на шасси армейского грузовика Supacat и оснащается усовершенствованными ракетами ASRAAM класса «воздух-воздух» малой дальности.

ASRAAM, известная в США под обозначением AIM-132, имеет длину 3 метра при диаметре 16,6 сантиметра. Размах крыльев ракеты составляет 45 сантиметров. Обычно такие изделия используются в составе комплекта вооружения старых британских самолётов, таких как реактивный учебно-тренировочный (он же штурмовик) самолёт Hawk, сверхзвуковой реактивный истребитель-бомбардировщик Jaguar и ударный самолёт Tornado. Ракета также может применяться с современных истребителей Eurofighter Typhoon и F-35 Lightning II.

Максимальная дальность полёта ракеты при пуске с истребителя составляет 25 километров [при запуске с земли она не превышает 15 километров, прим.], скорость превышает 3 Маха.

«Система Raven, как транспортное средство, рельсы и ракета, использует системы, которые имелись на вооружении Великобритании, но больше не нужны. Это были ракеты, которые использовались в боевых условиях [Королевскими военно-воздушными силами], и в противном случае их планировалось утилизировать. Таким образом, поддержка Украины не была оказана за счет операций или готовности Великобритании», – заявил полковник Тодд.