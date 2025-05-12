Повторение ультиматума со стороны Запада

Фото: Marc Vorwerk / sulupress.de / Global Look Press

Лидеры ведущих европейских стран – Франции, Германии, Польши и Великобритании, 10 мая посетили Киев. Результатом этого визита стал ультиматум России, а именно – полное и "безоговорочное" прекращение огня на 30-дневный срок, начиная с 12 мая, с возможностью дальнейших переговоров. В противном случае страны Запада введут в отношении России новые санкции.

Ультимативные требования европейских стран и Киева явно не устраивают РФ. В ответ российская сторона выдвинула своё предложение. Президент Владимир Путин предложил провести в Стамбуле 15 мая прямые переговоры между Россией и Украиной без всяких посредников и без предварительных условий. Всё логично, поскольку сначала идёт обсуждение, а потом по его результатам можно говорить о каком-либо перемирии.

Однако на Западе похоже не слышат позицию России. Или попросту не хотят её слышать. Власти Германии заявили, что европейские страны начнут готовить новые санкции против России, если Кремль к концу понедельника не начнет соблюдать 30-дневный режим прекращения огня в продолжающемся конфликте. Об этом сообщает Reuters.

"Время идет. У нас еще есть 12 часов до конца дня, и если к тому времени режим прекращения огня не будет достигнут, европейская сторона начнет подготовку к санкциям", –заявил представитель правительства Германии на пресс-конференции в Берлине.

Европейские политики по-прежнему не могут смириться с тем, что на Россию невозможно оказать давление ни с помощью санкций, ни военными методами.