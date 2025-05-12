Зеленский до сих пор не понимает, что лидеры государств встречаются на переговорах только тогда, когда остаётся поставить только подписи.

Недавно Киев посетили лидеры стран Европы: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск. Все эти политики являются представителями так называемой "коалиции желающих", в которой насчитывается около трёх десятков стран. Более того, именно Франция, Германия, Великобритания и Польша в настоящее время задают тон в продолжающемся конфликте.

После встречи западных политиков с Зеленским России был выставлен ультиматум – полное и "безоговорочное" прекращения огня на 30 дней, начиная с 12 мая, и лишь потом переговоры. Разумеется, что такое требование никак не устраивает Россию, поскольку сначала договариваются о прекращении огня, а потом наступает перемирие. Кроме того, понятно, что Киев пытался бы использовать эти 30 дней для перегруппировки своих сил и спешного строительства укреплений.

В ответ президент РФ Владимир Путин выступил с предложением провести прямые переговоры без всяких предварительных условий и посредников в Стамбуле 15 мая. Тем самым была продемонстрирована приверженность России настоящему мирному урегулированию, а не всяким временным прекращениям огня.

От Киева последовала соответствующая реакция. Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле лично. Соответствующее заявление он опубликовал в своём телеграм-канале.

"Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции – и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причины, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы окончить войну. Четверг, Турция".

В принципе, это всё, что необходимо знать об уровне политики современного киевского руководства. Неужели никто не смог разъяснить Зеленскому, что главы государств присутствуют только на завершающем этапе переговоров, когда уже всё обсуждено и решено, остаётся поставить только подписи, чтобы зафиксировать результат. Необходимо понимать, что у Владимира Владимировича достаточно плотный рабочий график, спланированный заранее. Поэтому вместо президента России в Стамбул поедет команда профильных специалистов.

Кроме того, Стамбул для переговоров тоже был выбран неслучайно. А всё для того, чтобы продемонстрировать оппонентам, что ранее парафированные (но так и не исполненные) стамбульские соглашения были намного более выгодными для оппонентов.