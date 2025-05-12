При этом Ибрагим Траоре отметил, что не будет просить у России военной помощи из-за конфликта на Украине.

Владимир Путин и Ибрагим Траоре. Фото: Алексей Никольский / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в ходе своего визита в Москву призвал к укреплению военных и научных связей с Россией. Об этом сообщает Defense Post.

Президент России Владимир Путин и глава африканской страны, в правительстве которой преобладают военные, 10 мая провели встречу в Кремле, на следующий день после Парада Победы на Красной площади.

"Несмотря на все санкции, России удается… оставаться на передовой международной арены. Это урок для всех нас", – сказал Траоре.

Также президент Буркина-Фасо похвалил современную российскую военную технику. Траоре отметил, что у его страны много проектов с Министерством обороны РФ, но не стал вдаваться в подробности.

Ибрагим Траоре пришёл к власти в сентябре 2022 года , после чего Буркина-Фасо отвернулась от Франции. Россия, столкнувшаяся с санкциями Запада в феврале 2022 года, провела существенные изменения в своей внешней политике, в том числе за счёт укрепления связей со странами Африки.

Траоре заявил, что не будет просить военной помощи у России, в то время как российские войска участвуют в боевых действиях на Украине. Однако он отметил, что Россия могла бы поделиться своими знаниями, помочь дать образование молодому населению страны и положить конец конфликту в стране.

Владимир Путин заявил, что Россия по-прежнему будет помогать Буркина-Фасо, подавляя радикальные группировки и занимаясь обучением "чиновников" [в данном случае речь, вероятно, о силах безопасности страны, прим.].

"Нас объединяет общая цель борьбы с терроризмом", – заявил Путин, также выступив за укрепление экономического сотрудничества.