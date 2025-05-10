Урсула фон Ляйен, известная своей антироссийской позицией, по-прежнему в своём духе.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: © Getty Images / Pier Marco Tacca

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала "безоговорочное" прекращение огня на 30 дней на Украине, ранее предложенное американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Также глава ЕК заявила, что Евросоюз готов ввести против России дополнительные санкции в случае нарушения режима прекращения огня.

"Мы готовы продолжать оказывать сильное давление на Россию и ввести дополнительные жесткие санкции в случае нарушения режима прекращения огня", – заявила она.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коллективная Европа в настоящее время никаким образом не заинтересована в завершении конфликта на Украине. Поскольку понятно, что 30-дневный период необходим Брюсселю и Киеву, чтобы поставить дополнительное вооружение и организовать перегруппировку ВСУ.

При этом следует отметить, что ни о каких карательных мерах в отношении Киева, в том случае, если он первым нарушит режим прекращения огня, Урсула фон дер Ляйен не говорит. А ведь именно Украина первой пойдёт на нарушение, а Россия будет вынуждена адекватно отвечать. В общем, евробюрократам из Брюсселя просто необходим очередной повод для введения новых санкций в отношении России.

Кстати, до сих пор непонятно, почему европейские политики подают этот "режим прекращения огня" на 30 дней, как уже согласованный вариант? Россию он никак не устраивает, условия российской стороны для начала переговоров озвучены ранее.