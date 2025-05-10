Новая концепция в перспективе сможет существенно упростить военную логистику.

Ракета многоразового использования Neutron компании Rocket Lab. Фото: Rocket Lab

Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) выбрала ракету Neutron компании Rocket Lab для изучения возможности быстрой доставки грузов с помощью ракет в любую точку Земли. Об этом сообщает Defense Post.

В рамках программы будет проведена проверка того, как коммерческие ракеты в перспективе смогут обеспечить транспортировку военных грузов из одного пункта в другой. Новая концепция сможет существенно трансформировать глобальную оборонную логистику [пока только в теории, прим.].

Ключевым аспектом испытаний станет способность ракеты Neutron возвращаться в атмосферу Земли и безопасно приземляться для последующего использования. Тогда такой тип транспорта будет "жизнеспособным" и экономически эффективным.

В компании Rocket Lab заявили, что эта миссия знаменует собой начало "новой эры коммерческих пусковых возможностей" для совершенствования глобальной оборонной логистики Соединённых Штатов. Испытательный полёт состоится не ранее 2026 года.

Neutron – это двухступенчатая ракета-носитель средней грузоподъемности компании, разработанная с учетом возможности повторного использования. Первая ступень изделия обеспечивает старт, а вторая несёт полезную нагрузку.

Несмотря на то, что предстоящее испытание будет направлено на проверку возможности доставки грузов между двумя пунктами на поверхности Земли, ракета Neutron также предназначена для космических исследований и транспортировки грузов в дальний космос. Neutron может доставлять до 13000 килограммов груза на низкой околоземной орбите и до 1500 килограммов в такие пункты назначения, как Марс или Венера.

"Neutron – это мощный новый вариант запуска, который установит новый стандарт производительности, доступности и надежности для государственных и коммерческих пользователей космоса при запусках на средние расстояния. Эта возможность для ВВС США не только помогает совершенствовать космическую логистику, но и демонстрирует высокую степень уверенности Министерства обороны США в возможностях Neutron", –заявил основатель Rocket Lab Питер Бек.

В настоящее время компания работает над получением сертификата Национальной службы безопасности США на запуск своей ракеты, чтобы она могла участвовать в будущих военных космических миссиях.