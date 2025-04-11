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crazycat21
Patria поставит минометы NEMO для венгерских БМП Lynx KF41
Финская компания поставит армии Венгрии не менее 24 таких миномётных систем.

Миномётная система NEMO на шасси бронетранспортёра Patria XA-300. Фото: Patria

Финская компания Patria заключила контракт на поставку минометов NEMO для венгерских боевых машин пехоты KF41 Lynx. Второй стороной, подписавшей контракт, стали компании Rheinmetall Landsysteme и Rheinmetall Hungary. Об этом сообщает Defense Post.

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Соглашение предусматривает поставку не менее 24 миномётных установок NEMO в рамках реализации венгерской программы ZRINYI. Данная программа была запущена в 2017 году и направлена на замену военной техники советского производства на современную.

Испытания NEMO с Lynx KF41 состоялись в сентябре 2024 года, подтвердив беспроблемную интеграцию миномета с платформой Lynx.

"Соглашение о поставках подчеркивает приверженность Patria и Rheinmetall предоставлению современных решений для венгерской программы, гарантируя постоянное расширение возможностей парка бронетехники", – говорится в заявлении фирмы Patria.

Миномётная система NEMO на базе БМП Lynx KF41. Фото: Patria

Как сообщает Defense Post, 120-мм башенная миномётная система NEMO оснащена автоматизированной системой управления огнём и полуавтоматическим механизмом заряжания. Миномёт может вести как навесной огонь с закрытых позиций, так и огонь прямой наводкой. Он способен практически одновременно выпустить шесть боеприпасов. Лёгкая модульная конструкция позволяет устанавливать систему на различные гусеничные и колёсные платформы.

В 2020 году Министерство обороны Венгрии и немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключили контракт на поставку 209 боевых машин пехоты машин Lynx. Стоимость контракта составила 2 миллиарда евро (2,24 миллиарда долларов США). Согласно условиям контракта Венгрия должна получить боевые машины Lynx в семи вариантах: боевая машина пехоты, командно-штабная, разведывательная машина, машина управления огнём, самоходный миномёт, медицинская машина и учебная для механиков-водителей.

После исполнения контракта эта техника станет основой механизированных подразделений армии Венгрии.

Необходимо отметить, что концерн Rheinmetall развернул производство боевых машин Lynx KF41 непосредственно на территории Венгрии. Для этого в городе Залаэгерсег на юго-западе Венгрии был построен новый завод.

#новости #армия #оружие #военные новости #венгрия #бронетехника #rheinmetall #nemo #lunx kf41 #patria
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