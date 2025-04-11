Судно было задержано в нейтральных водах.

Фото: Eero Vabamägi / postimees.ee

Военно-морские силы Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala, следовавший в российский порт Усть-Луга. Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, с февраля 2025 года судно находится под санкциями Евросоюза как часть так называемого "теневого флота", перевозящего российскую нефть в обход международных ограничений. Обычно такие суда не страхуются западными компаниями.

Согласно опубликованным данным, судно шло под флагом Джибути. Но представитель Транспортного управления Эстонии заявил, что Джибути отрицает, что судно зарегистрировано там.

"Сегодня рано утром военно-морские силы Эстонии задержали находящееся под санкциями судно, не имеющее флага. Эстония очень серьезно относится к подозрительной деятельности в Балтийском море", – сообщила премьер-министр Эстонии Кристен Михал в социальной сети.

Отмечено, что в феврале текущего года, когда ЕС вносил в санкционные списки, было заявлено, что танкер осуществлял транспортировку российской нефти, применяя "применяя нестандартные и высокорисковые методы судоходства".

Со слов Кристьяна Труу, директора отдела морского судоходства Эстонского транспортного управления, из-за того, что судно "не имело флага", власти Эстонии приняли меры. В настоящее время капитан танкера и его команда готовы к сотрудничеству. В операции были задействованы корабли и вертолеты ВМС, а судно проходит проверку, пока Эстония ведет переговоры с Джибути для уточнения деталей.

Необходимо отметить, что ранее парламент Эстонии (Рийгикогу) одобрил законопроект, наделяющий ВМС страны и военнослужащих правом использовать силовые методы в отношении гражданских судов. Даже в нейтральных водах. Но только лишь в том случае, если они представляют угрозу объектам подводной инфраструктуры либо существует подозрение на саботаж. В данном случае ни о какой угрозе речи не идёт.

Более того, согласно сообщениям эстонских СМИ, танкер шёл в Россию вдоль территориальных вод Эстонии. Экипаж судна состоит из 24 граждан третьих стран, а капитан является гражданином Китая.